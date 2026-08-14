2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Başantrenör Burak Gören yönetiminde çalışmalarını sürdüren MSK'lı oyuncular, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda fiziksel dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarına ağırlık veriyor.

Yeni sezon öncesi hazırlık programını farklı antrenmanlarla sürdüren takım, Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda, sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

HACIYEVA: 'MERSİN SPOR KULÜBÜ'NÜ HAK ETTİĞİ SÜPER LİG'E DÖNDÜRELİM'

Takımın tecrübeli oyuncularından Orhan Hacıyeva, Mersin'in basketbol kenti kimliğine sahip bir şehir olduğunu belirterek MSK formasıyla maçlara çıkmak için heyecanlı olduğunu vurguladı.

Ligin başlaması ile birlikte çok sıkı bir sezonun kendilerini beklediğini ve hazırlıkları da bu yönde sürdürdüklerini dile getiren Hacıyeva 'Bu lig gerçekten zor ve sürprizlere açık bir lig. Hiçbir zaman hiç kimseyi küçümsemeyeceğiz ve hiçbir zaman hiç kimseyi de gözümüzde büyütmeyeceğiz. Maç maç, gün gün gideceğiz. En önemli şey sağlıklı kalabilmek. Özellikle sezon öncesi bu bir aylık hazırlık döneminde çok iyi hazırlanacağız ve daha sonra zaten rakibe göre çalışıp maç maç kazana kazana gideceğiz' dedi.

Mersinli basketbolseverlerin keyif alarak izleyecekleri bir takım olmayı arzu ettiklerini söyleyen Hacıyeva, 'Taraftar bu işin temeli diyebilirim. Basketbol zaten insanların gelip eğlenmesi için var. Bizim sahada güzel mücadele göstererek, onlara keyif sunabilmemiz bunun için zaten. Belki sezon başında çok kalabalık olmayabilir ama kazandıkça, taraftar o coşkuyu hissettikçe bence ilerleyen haftalarda umut ediyorum burası dolacaktır. Bütün Mersin halkını şimdiden davet ediyoruz. Her maçı doldurmaya çalışsınlar. Mersin Spor Kulübü'nü hak ettiği Süper Lig'e döndürelim diye bu şehir, bu takım, bu kulüp elimizden gelen her şeyi yapacağız' ifadelerini kullandı.