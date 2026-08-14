Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hayati Bekis'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede kentteki sponsorluk tartışmaları da gündeme gelirken, Bekis 'Spor kulüplerinin sponsora ihtiyacı var ancak zorla sponsorluk diye bir şey olmaz' dedi. Alpaslan ise boykot söylemlerinin iş dünyası ile spor camiası arasındaki ilişkiye zarar vereceğini belirtti.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alpaslan ve yönetim kurulu üyeleri, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hayati Bekis'i ziyaret etti.

Ziyarette Ağrı Kulüpler Birliği Başkanı Nejdet Çiftçioğlu ile Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkanı Muhammet Hanifi Yerlikaya da yer aldı.

Kentte son günlerde spor kulüpleri ile iş dünyası arasında yaşanan sponsorluk tartışmalarının da ele alındığı görüşmede, iki taraf arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sponsorluk ilişkilerinin daha sağlıklı bir zemine taşınması değerlendirildi.

BEKİS: SPONSORLUĞA İHTİYAÇ VAR

ASKF Başkanı Hayati Bekis, amatör ve profesyonel spor kulüplerinin yalnızca sportif başarı açısından değil, gençleri spora kazandıran sosyal yapılar olarak da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sponsorluk desteğinin kulüpler açısından büyük önem taşıdığını belirten Bekis, 'Spor kulüplerimizin iş dünyasına gerçek anlamda ihtiyacı var. Amatör de olsa profesyonel de olsa, kulüpler sponsorluk katkılarıyla daha güçlü hale gelebiliyor' dedi. Ancak sponsorluk konusunda zorlayıcı bir yaklaşımın doğru olmadığını vurgulayan Bekis, 'Spor kulüplerinin sponsora ihtiyacı var ancak zorla sponsorluk diye bir şey de olmaz' ifadelerini kullandı.

İş insanlarının ekonomik şartları ve kendi öncelikleri doğrultusunda karar verdiğini belirten Bekis, önemli olanın spor camiası ile iş dünyası arasında güvene dayalı ve sürdürülebilir bir ilişki kurmak olduğunu söyledi.

ALPASLAN: 'BOYKOT SÖYLEMİ BİZE YAKIŞMAZ'

ATSO Başkanı Saim Alpaslan da iş dünyasında sosyal sorumluluk anlayışının kişiden kişiye değişebileceğine dikkat çekti. Her iş insanının farklı alanlara destek verebileceğini ifade eden Alpaslan, sporun yanı sıra eğitim, hayır faaliyetleri ve farklı sosyal projelerin de desteklenebileceğini belirtti.

Son dönemde sponsorluk üzerinden gündeme gelen boykot söylemlerini doğru bulmadığını dile getiren Alpaslan, 'Bir iş insanına 'para vermedin, seni boykot ediyoruz' şeklinde yaklaşmak bize yakışmaz' dedi.

Ağrı Spor'un kentin önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Alpaslan, kulübe sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, iş dünyasının imkanları ölçüsünde spor camiasına destek vermeye devam edeceğini söyledi.

'SPONSORLUKLAR DAHA KURUMSAL OLMALI'

Görüşmede ayrıca Ağrı'daki amatör spor kulüplerinin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, iş dünyası ile spor kulüpleri arasındaki iletişimin artırılması ve sponsorlukların daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması konuları ele alındı.