Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Ziraat Odası ve NİLKOOP iş birliğinde Doğanköy'de kuru tarıma örnek olarak ilk kez aspir bitkisinin hasadını gerçekleştirdi. 20 dekar deneme alanından elde edilen ürünler işlenerek, sağlıklı yağ olarak sofralardaki yerini alacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, çiftçilere alternatif tarım üretimi konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve her geçen gün zorlaşan hava şartları kapsamında Nilüfer'in Doğanköy Mahallesi'nde örnek bir uygulama yapıldı.

Doğanköy'de 2026 yılında ekilen kuraklığa dayanıklı aspir bitkisinin hasadı, Nilüfer Belediyesi Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, Doğanköy Muhtarı Fedai Gül ve Başköy Muhtarı Recep Uslu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Nilüfer Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan çiftçi Fikret Balcı'ya ait 20 dekar tarlada yapılan ilk deneme, bölge tarımı için örnek çalışma niteliği taşıyor.

Türkiye'de uzun yıllardır devam eden bitkisel yağ açığını kapatmak ve döviz kaybını önlemek amacıyla başlatılan projede, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği 'Yektay' çeşidi tohumlar kullanıldı. Toplam 20 dekar ekim alanının 5 dekarı enstitü, 15 dekarı ise Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) tarafından desteklendi.

FARKLI SEKTÖRLERDE KULLANILABİLİYOR

Doğanköy'deki ilk hasatta dönüm başına 100 ile 150 kilogram arasında, toplamda ise yaklaşık 2,5-3 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Tohumlarında yüzde 30 ile 50 arasında yağ bulunduran aspir; Linoleik (Omega-6) ve Oleik (Omega-9) olmak üzere iki ayrı tipe sahip. Kaliteli yemeklik yağ olmasının yanı sıra kozmetik sektöründe, cilt bakımında, biyodizel yapımında ve aynı zamanda yeşil kısımlarından çay yapılarak da değerlendirilebiliyor. Yüzde 21-22 protein içeren küspesi ise hayvan yemi olarak hayvancılık sektörüne kazandırılabiliyor.

Hasat edilen ürünler Nilüfer Belediyesi tarafından alınarak yağa dönüştürülecek. Elde edilen yerli aspir yağı ambalajlanarak NİLKOOP'a ait Nilüfer Bostan marketlerde doğrudan tüketicilere ulaştırılacak.

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, değişen iklim koşulları ve maliyetler nedeniyle tek bir ürüne bağımlı kalmanın artık büyük risk taşıdığını vurgulayarak, aspir bitkisinin bölgede güçlü bir çeşitlilik sağlayacağını ifade etti.