Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'de Valiliği ziyaret etti, Karşıyaka ve Bornova'da yaz okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) -Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak için geldiği İzmir'de Vali Süleyman Elban ile makamında bir araya geldi, Valilik şeref defterini imzaladı. Tekin, İzmir Valisi Elban'dan kentteki eğitim faaliyetleri ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Tekin, Valilik ziyaretinin ardından Karşıyaka ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yelken Yaz Okulu Kapanış Programı'na katıldı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, daha sonra yelken yarışlarının başlama işaretini verdi. Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada bütün çocukları kendi çocukları gibi bilip onların en iyi şekilde yetişmeleri için çaba sarf ettiklerini belirterek bu emanete sahip çıkma konusunda kendilerine destek olan, beraber yol yürüyen herkese teşekkür etti.

Bu anlamda sivil toplum örgütlerinin önemine işaret eden Tekin, 'Maalesef, biz sivil toplum örgütlerinin bu desteğine teşekkür ederken, onları yanımızda görmek istiyoruz derken bu süreçten rahatsız olanlar ve eleştirenler var. 'Sivil toplum örgütlerini işin içine niye karıştırıyorsunuz?' diyenler var. Onlara tavsiyem, gelsin şu çocukları görsünler.' dedi.

Bakan Tekin; çocukların bilgi, beceri ve yeteneklerinin yanı sıra millî ve manevi değerler açısından en iyi şekilde yetişmesi için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

'İnşallah, bu etkinliklerin sayısı artarak devam eder. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaklaşık 50 bin gencimiz, çocuğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı programda TÜGVA'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. TÜGVA ile yaptığımız protokol kapsamında Kur'an-ı Kerim'den Siyerinebi'ye, yelken sporlarından biniciliğe kadar her alanda kurs verdiğimiz, iletişime geçtiğimiz genç kardeşlerimizin sayısı Türkiye genelinde yarım milyona yaklaştı. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.'

Konuşmalar sonrasında Bakan Tekin, yelken yarışlarında ve yaz okulu kurslarında dereceye giren öğrencilere madalyalarını verdi.