Kayseri Talas Belediyesinin Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde düzenlediği Açık Hava Sineması etkinliği, 'Ayla' filminin ardından bu kez 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' ile devam edecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından yaz akşamlarını kültür, sanat ve sinemayla buluşturmak amacıyla başlatılan Açık Hava Sineması etkinliği, vatandaşlardan gördüğü yoğun ilgiyle devam ediyor. Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde yıldızlar altında sinema keyfi yaşayan Talaslılar, unutulmaz filmlerle açık havada buluşuyor.

Etkinliğin ilk gösteriminde Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından 'Selvi Boylum Al Yazmalım' izleyiciyle buluşurken, ikinci gösterimde ise duygu yüklü yapısıyla büyük beğeni toplayan 'Ayla' filmi beyaz perdeye taşındı.

SIRADA EREN BÜLBÜL'ÜN HİKÂYESİ VAR

Açık Hava Sineması'nın üçüncü gösteriminde ise bu kez şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Yarın saat 21.00'de Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek gösterim, Talas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek.

BAŞKAN YALÇIN: 'YILDIZLARIN ALTINDA SİNEMA KEYFİ YAŞIYORUZ'

Açık Hava Sineması etkinliğinin vatandaşlardan gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kültür ve sanat etkinliklerini Talas'ın farklı noktalarına taşımaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Yalçın, 'Talas'ta hemşehrilerimizin yaz akşamlarını aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte güzel bir şekilde geçirmeleri için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Açık Hava Sineması da bunlardan birisi. Selvi Boylum Al Yazmalım ile başlayan, ardından Ayla ile devam eden sinema akşamlarımızda şimdi de 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini hemşehrilerimizle buluşturacağız. Eren Bülbül'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı filmi yıldızların altında hep birlikte izleyeceğiz.' dedi.

Türk Dünyası Millet Bahçesi'nin kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan önemli bir yaşam alanına dönüştüğünü belirten Başkan Yalçın, yarın akşamı saat 21.00'de gerçekleştirilecek ücretsiz gösterime tüm Talaslıları davet etti.

Talas Belediyesinin Açık Hava Sineması etkinliği, yaz boyunca farklı Türk sineması yapımlarıyla vatandaşlara yıldızların altında sinema keyfi yaşatmaya devam edecek.