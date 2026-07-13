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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi/ANKARA adresinde 'Akdeniz 2026 (Geleneksel Mozaikler) 13.07.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

İSTANBUL (İGFA)- PTT AŞ, 13 Temmuz 2026 tarihinde 'Akdeniz 2026 (Geleneksel Mozaikler)' konulu 45 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

PTT AŞ tarafından 'Akdeniz 2026 (Geleneksel Mozaikler)' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 13 Temmuz 2026 tarihinde tedavüle sunuldu.

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