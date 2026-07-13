Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi tarafından kadınların psikolojik iyi oluşunu desteklemek ve duygusal farkındalıklarını artırmak amacıyla 'İçsel Hâl Durumu' başlıklı psikososyal destek semineri düzenlendi. Güngörmüşler Konağı'nda gerçekleştirilen programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi psikologları tarafından gerçekleştirilen seminerde, katılımcılara duygu ve düşüncelerini güvenli bir ortamda fark edebilmeleri, içsel yaşantılarını sanatsal ifade yöntemleriyle dışa vurabilmeleri ve duyguların geçici ve değişken doğasına ilişkin farkındalık geliştirebilmeleri konusunda bilgiler verildi. Programın açılışında ise sanatın bireyin kendini ifade etmesindeki iyileştirici gücü üzerine sunum yapıldı.

DUYGULAR SANATLA İFADE EDİLDİ

Seminer kapsamında düzenlenen 'İçsel Hâl Durumu' etkinliğinde katılımcılar, duygu dünyalarını hava durumu metaforları ve semboller aracılığıyla ifade etme fırsatı buldu. Etkinliğin grup paylaşımı bölümünde kadınlar deneyimlerini birbirleriyle paylaşırken, kullanılan sembollerin psikolojik anlamları uzman psikologlar tarafından değerlendirildi. Çalışma sayesinde katılımcıların kendilerine karşı daha şefkatli, yargısız ve farkındalık temelli bir bakış açısı geliştirmelerine katkı sunuldu.