Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Meydanı çevresindeki 15 binada başlatacağı cephe iyileştirme çalışmalarıyla meydanı modern ve estetik bir görünüme kavuşturacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla tamamlanan Fatsa Meydanı, şimdi de çevresindeki binalarda yapılacak cephe sağlıklaştırma çalışmalarıyla yenileniyor.

Fatsa Meydan Çevresi Cephe Sağlıklaştırma Yapım İşi kapsamında meydan çevresinde yer alan 15 binanın dış cepheleri yenilenecek. Yapılacak düzenlemelerle binalar mimari açıdan birbiriyle uyumlu hale getirilirken, meydanın genel siluetinde de bütünlük sağlanacak.

MERKEZİ ANTEN SİSTEMİ VE TEK TİP TABELA UYGULAMASI

Çalışmalar kapsamında görüntü kirliliğine neden olan çanak antenler çatılarda oluşturulacak merkezi anten sistemine taşınacak. Ayrıca iş yerlerine ait tabelalar ortak bir tasarım anlayışıyla tek tip hale getirilecek. Cepheler belirlenen renk konseptine uygun şekilde boyanarak meydanın estetik görünümü güçlendirilecek.

FATSA MEYDANI YENİ YÜZÜYLE KARŞILAYACAK

Kısa sürede başlanacak çalışmaların tamamlanmasıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki önemli yaşam ve buluşma alanlarından biri olan Fatsa Meydanı, ziyaretçilerini kent estetiğine uygun, düzenli ve modern görünümüyle ağırlayacak. Proje, Fatsa'nın görsel kimliğine değer katarken şehir merkezinin cazibesini de artıracak.