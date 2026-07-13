İzmir'de Bornova Belediyesi, ilçedeki çocukların ve gençlerin daha sağlıklı, güvenli ve modern şartlarda spor yapabilmesi için dev bir tesis hamlesi başlattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 'Gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz' diyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki spor altyapısını baştan aşağı yenileyeceklerini müjdeledi.

Bölgede faaliyet gösteren amatör futbol kulüpler ve sporcular için büyük önem taşıyan Doğanlar Sahası, yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuşuyor. Çalışmalar kapsamında sahanın zemini sıfırlanırken, sporcuların konforu için soyunma odaları baştan aşağı yenileniyor. Seyir zevkini artırmak amacıyla tribünlerin elden geçirildiği tesiste, güvenlik için tel örgüler de tamamen değiştiriliyor. Hummalı çalışmaların yeni sezon başlamadan önce tamamlanması hedefleniyor.

MAHALLE SAHALARINDA SÖKÜM BAŞLADI: SIRA YENİLEMEDE

Bornova Belediyesi'nin spor hamlesi sadece büyük sahalarla sınırlı kalmıyor. İlçenin dört bir yanındaki mahalle halı sahaları da bakım, onarım ve yenileme programına alındı. Bu kapsamda; Yunus Emre Mahallesi halı sahası, Yeşilçam Mahallesi halı sahası, Atatürk Mahallesi'nde bulunan spor sahası için çalışmalar başladı. Eskiyen ve yıpranan zeminlerin söküm işlemleri hızla tamamlanırken, kısa süre içinde modern kaplama ve yapım aşamasına geçilecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların sokaklarda değil, modern spor alanlarında yetişmesini arzuladıklarını belirtti. Başkan Eşki, 'Bornova'mızın her bir köşesinde sporu ve sağlıklı yaşamı desteklemek en büyük önceliğimiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda, sakatlanma riski olmadan, modern sahalarda spor yapması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Doğanlar Sahası'nı yeni sezona kusursuz şekilde yetiştireceğiz. Mahallelerimizdeki halı sahaları da tek tek yenileyerek gençlerimizin hizmetine sunacağız. Bornova, spor altyapısıyla da İzmir'in parlayan yıldızı olacak.' diye konuştu.