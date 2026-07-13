Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerinin ardından taziye sürecinde de vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 'Taziye Destek Ekibi', cenaze kaydı sırasında alınan taleplerin yanı sıra sonradan iletilen başvuruları da değerlendirerek mevlit, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve benzeri taziye programları için masa, sandalye ve gölgelik desteği sağlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan koordinasyon sistemi sayesinde cenaze kaydı sırasında alınan taleplerin yanı sıra sonradan iletilen başvurular da vakit kaybetmeden 'Taziye Destek Ekibine' ulaştırılıyor. Ekipler, gelen talepleri hızla değerlendirerek planlamalarını tamamlıyor ve taziye programları için gerekli hazırlıkları kısa sürede hayata geçiriyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan masa, sandalye ve gölgelikler kısa sürede belirtilen adrese ulaştırılıyor. Programın gerçekleştirileceği alan ekipler tarafından düzenlenerek taziye ziyaretlerine hazır hale getiriliyor.

KURULUMDAN TOPLAMAYA KADAR TAM DESTEK

Masa, sandalye ve gölgeliklerin kurulumu ile program sonrasında söküm ve toplama işlemleri de Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece aileler herhangi bir hazırlık yapmak zorunda kalmadan taziye sürecine odaklanabiliyor.

Kurulan gölgelikler yaz aylarında güneşten, kış aylarında ise yağıştan koruma sağlayarak taziye ve mevlit programlarının daha uygun koşullarda gerçekleştirilmesine katkı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yalnızca defin işlemlerinde değil, cenaze sonrasında da vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdürüyor. Ücretsiz olarak sunulan masa, sandalye ve gölgelik hizmetiyle ailelerin organizasyon yükü hafifletilirken, Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını vatandaşların en zor günlerinde de hayata geçirerek acılı ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.