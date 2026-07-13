Kayseri Talas Belediyesinin, Çanakkale ruhunu ve Cumhuriyet'e uzanan destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirdiği Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Büyük ilgi gören müzeyi 2026 yılının ilk altı ayında 21 bin 85 kişi ziyaret ederken, açıldığı 9 Ocak 2024 tarihinden bu yana ziyaretçi sayısı 234 bin 71'e ulaştı.

KAYSERİ (İGFA) - Osmanlı Kültür Sokağı'nda yer alan müze, bünyesindeki 6 bin 400'ün üzerinde orijinal eser ve 5 bin 400 kitap ile ziyaretçilerine Çanakkale'den Cumhuriyet'e uzanan tarihi yolculuğu yakından yaşama fırsatı sunuyor. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği müze, özellikle öğrenciler için tarih bilincini güçlendiren önemli bir eğitim merkezi olma özelliği taşıyor.

'GEÇMİŞİN İZLERİNİ GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müzenin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarihini bilen nesiller yetiştirmenin en önemli sorumluluklardan biri olduğunu söyledi.

Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesinin yalnızca eserlerin sergilendiği bir mekân olmadığını ifade eden Başkan Yalçın, şunları kaydetti:

'Bu müze, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin, fedakârlığın ve kahramanlığın yaşayan hafızasıdır. Geçmişini bilen, değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Açıldığı günden bu yana 234 bin 71 vatandaşımızın müzemizi ziyaret etmesi, bu sorumluluğun toplumumuzda güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın bu atmosferi yaşayarak tarihimizle bağ kurmalarını çok önemsiyoruz.'

Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak kültürel mirası koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, 'Tarihini bilen toplumlar geleceğini daha sağlam inşa eder. Biz de bu bilinçle kültür ve tarih yatırımlarımızı artırmayı sürdüreceğiz.' dedi.

PAZARTESİ HARİÇ AÇIK

Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi, pazartesi hariç haftanın diğer günleri ücretsiz olarak ziyaretçilere kapılarını açarken, zengin koleksiyonu ve milli ruhu yaşatan atmosferiyle Talas'ın kültür hayatına değer katmayı sürdürüyor