Türkiye'nin en yüksek ödül havuzuna sahip ve en yüksek katılımlı açık satranç turnuvalarından biri olan Uluslararası Pamukkale Açık Satranç Turnuvası, Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 13 Temmuz'da ikinci kez kapılarını açacak. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, organizasyonun kentin marka değerini güçlendirerek turizm ve ekonomiye önemli katkı sağlayacağını söyledi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Pamukkale Açık Satranç Turnuvası, 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında satranç tutkunlarını bir araya getirecek.



İlk yılında Türkiye'nin en yüksek katılımlı ve en çok ilgi gören açık satranç organizasyonlarından biri olmayı başaran Uluslararası Pamukkale Açık Satranç Turnuvası, ikinci yılında da dünya satranç elitlerini Denizli'de buluşturmaya hazırlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek olan 2. Uluslararası Pamukkale Açık Satranç Turnuvası, 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında kapılarını açacak.



ORGANİZASYON ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ



Organizasyon öncesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın'ın katılımıyla geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, daire başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mahmut Kuroğlu, TSF Denizli İl Temsilcisi İsmail Sarı, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. Başkan Çavuşoğlu ve TSF Başkanı Apaydın, turnuvanın detaylarını paylaşarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



'BU BOYUTTA BİR TURNUVA KOLAY BİR İŞ DEĞİL'



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Denizli'deki organizasyonun büyüklüğüne dikkat çekerek yerel yönetimlerin desteğinin önemini vurguladı. Apaydın, 'Turnuvanın boyutu ve istatistikleri, henüz ikincisi düzenlenen bir turnuva ölçeğinde değil; çok daha yukarıda bir seviyede. Dolayısıyla kolay bir iş olmadığını, çok fazla sayıda insanın bir şehri sporla ve sanatla ön plana çıkarma çabasını net bir şekilde görüyoruz. Yerel yönetimlerle çok sık iş birliği yapan bir federasyon olarak hem belediyelerimize hem de belediye başkanlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. İlişkiler ne kadar iyi olursa, sporculara ne kadar çok imkan sunulursa, satrancın gelişimi de o kadar iyi noktalara geliyor. Denizli şu anda bu destekler ve artan turnuva sayılarıyla altyapıda, milli takım havuzunda ciddi bir artış yakalamış durumda' diye konuştu.



'ŞEHRİN MARKALAŞMASI VE DEĞER YOLCULUĞU İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise organizasyonun kentin küresel vizyonuna sağladığı katkıyı belirterek iş birliklerinin gücüne değindi. Başkan Çavuşoğlu, 'Farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden bini aşkın sporcunun buraya gelmesi, Denizli'nin turizmini ve kültürünü canlandırması, dünya insanlarının Denizli kültürüyle buluşması anlamına geliyor. Bu organizasyon, şehrin markalaşması ve değer yolculuğunda büyük bir yer işgal ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle yaptığımız iş birliği çerçevesinde sporcularımızın konaklamasını sağlıyoruz. Şehrin tüm dokularıyla beraber büyük bir dayanışmaya imza atıyoruz. Saatlerce masanın başında oturup o sabrı gösterebilmek, özellikle küçük oyuncular için büyük bir başarıdır. Dünyanın en zor sporlarından biri olan satranca desteğimizi sürdürerek şehrimizin turizmine, ekonomisine, sanatına ve sporuna katkı koymaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI



Geçtiğimiz yıl 1 milyon TL ödül havuzuyla büyük ses getiren turnuvada, bu yıl çıta daha da yukarı taşındı. Toplam ödül miktarının 1 milyon 400 bin TL'ye yükseltilmesiyle birlikte Pamukkale Açık Satranç Turnuvası, Türkiye'de düzenlenen açık satranç turnuvaları arasında 'en yüksek ödül havuzuna sahip organizasyon' unvanını bu yıl da korumayı başardı.



KAYITLAR DEVAM EDİYOR



Turnuvanın ilk yılında 60 şehirden ve 28 ülkeden toplam 1.175 sporcu hamle yapmış, organizasyonda 9'u Grand Master (Büyükusta) olmak üzere 89 unvanlı sporcu yer almıştı. Yaş sınırı tanımayan turnuvada en genç yarışmacı 7, en yaşlısı ise 85 yaşındaydı. 9 Temmuz 2026 Perşembe günü sona erecek kayıtlar öncesinde güncel başvuru sayıları da açıklandı. Şu ana kadar 62 ilden 1.025 ve 23 ülkeden 125 sporcu olmak üzere toplam 1.150 sporcu turnuvaya kayıt yaptırdı. Çok sayıda uluslararası unvanlı sporcunun turnuvaya rekor katılımı bekleniyor.



GENÇ BÜYÜKUSTA EDİZ GÜREL DENİZLİ'DE SATRANÇSEVERLERLE BULUŞUYOR



Turnuvanın en heyecan verici etkinliklerinden biri de Türkiye'nin parlayan yıldızı, genç Grand Master (Büyükusta) Ediz Gürel'in katılımı olacak. Gürel, turnuvanın ilk günü olan 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.30'da Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenecek söyleşide satrançseverlerle buluşacak. Sporcular ve satranç tutkunları, genç büyükustanın deneyimlerini ilk ağızdan dinleme ve merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakalayacak.



SPOR, TURİZM VE EKONOMİ BİR ARADA:



Uluslararası Pamukkale Açık Satranç Turnuvası, yalnızca sportif bir organizasyon olmanın ötesinde kent ekonomisine ve tanıtımına da doğrudan katkı sağlıyor. Turnuva süresince binlerce sporcu, antrenör, hakem ve sporcu yakınının Denizli'de konaklaması; konaklamadan restorana, ulaşımdan yerel esnafa kadar geniş bir alanda ekonomik hareketlilik yaratacak. Ayrıca katılımcıların Denizli'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmesi amacıyla 15 Temmuz Çarşamba günü özel bir kültürel gezi programı organize edilecek. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü Pamukkale'yi ve kentin tarihi zenginliklerini yerinde deneyimleyecek.



HEDEF, DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKA ORGANİZASYON



Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl üzerine koyarak geliştirdiği bu dev organizasyonu uluslararası satranç takviminde kalıcı, prestijli ve sporcuların ilk tercihleri arasında yer alan küresel bir marka haline getirmeyi hedefliyor. Turnuva, satranç sporunun gelişimine hizmet ederken, Denizli'nin spor turizmindeki gücünü ve uluslararası görünürlüğünü geleceğe taşımaya devam edecek.