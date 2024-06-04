İTÜDER Bursa'nın konuğu olan Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, gerçekleştirdiği 'Afet Yönetimi ve Bursa' başlıklı sunumda Türkiye'nin afet yönetimi konusunda sınıfta kaldığını ifade etti.BURSA (İGFA) - Deprem konusundaki açıklamalarıyla gündem yaratan Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, İTÜDER Bursa'nın konuğu oldu.

Kadıoğlu'nun İTÜDER Evi'nde gerçekleştirdiği 'Afet Yönetimi ve Bursa' başlıklı sunuma çok sayıda üyenin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Burkent Genel Müdürü İnan Keser, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tahir Yılmazeri, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız ve Osmangazi Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Dilek Altan Türkmen de katıldı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan İTÜDER Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tuğcu, “Ülkemizin neredeyse tamamı aktif fay hatları üzerinde yer almakta ve bu durum depremler karşısında ne kadar hazırlıklı olmamız gerektiğini bize sürekli hatırlatmaktadır. Bu felaketlerin yarattığı yıkım ve can kayıplarının önüne geçmek için afet yönetimi çabalarımızı artırmamız gerekmektedir” dedi.

FAYLARLA BOŞA ZAMAN KAYBEDİYORUZ

Konuşmasında Türkiye'de afet yönetiminde büyük eksikler olduğunu belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Afet yönetimi demek olaya bütünsel yaklaşmaktır. Biz bunu henüz başaramadık. Ne yazık ki Türkiye'deki afet yönetim planı bir ucube halinde. Hızla bir master plan yapılmalı. Tekil projelerle bir yere varılamıyor” diye konuştu. Türkiye'de deprem denince yalnızca fay hatlarının konuşulduğunu ancak bu bilgilerin tek başına kimsenin işine yaramayacağına dikkat çeken Kadıoğlu, “Herkes fay hatlarını konuşuyor. Fayın yerini değiştiremeyeceğimize göre bununla neden uğraşıp boşa zaman kaybediyoruz? Asıl buna maruz kalan alanlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla faya değil binaya, binanın sağlamlığına bakmamız gerek” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ANA ARTERLERDEN BAŞLAMALI

Risk yönetimi doğru yapılamadığı için kriz yönetiminde de başarılı olunamadığını dile getiren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, konuşmasında Türkiye burada da sınıfta kaldığını söyledi. Öte yandan depreme hazırlıkta en önemli detaylardan biri olan kentsel dönüşümü yapabilmek için önce toplumu buna psikolojik olarak hazırlamak gerektiğinin altını çizen kadıoğlu, “Japonlar kentsel dönüşüm ve güçlendirme işine önce ana arterlerden başlıyorlar. Çünkü bir felaket sonucu eğer ana arterler kapanırsa şehre tüm ulaşım kesilir. Türkiye'de ne yazık ki şu an olası bir afete hazır durumda tek bir şehir bile yok. Ama yıkılan bir sürü şehrimiz var. Burada suç hepimizin” şeklinde konuştu.