Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yenimahalle İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gazilerin Güvenpark'taki eylemi, Furkan Vakfı operasyonu, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Yenimahalle İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, konuşmasında özellikle Güvenpark'ta 37 gündür eylem yapan gazilere yönelik müdahaleyi, Furkan Vakfı operasyonunu ve Suriye'deki gelişmeleri eleştirdi.

'GAZİLERDEN NEDEN BU KADAR KORKUYORSUNUZ?'

Özdağ, Güvenpark'ta demokratik eylemlerini sürdüren gazilere sabah saatlerinde yaklaşık 500 polisle operasyon düzenlendiğini iddia etti. Gazilerin polis ekiplerince Bilkent'teki rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü belirten Özdağ, daha sonra İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapmak isteyen gazilerin yolunun yeniden kesildiğini öne sürdü.

Gazilerin taleplerini dile getirmelerinin engellenmesini eleştiren Özdağ, 'Bu insanlar hayatlarını devlet ve millet yaşasın diye verdiler' diyerek tepki gösterdi.

Özdağ ayrıca son dönemde farklı şehirlerde düzenlendiğini belirttiği terör örgütü propagandası niteliğindeki eylemler üzerinden hükümete ve yargı makamlarına eleştiriler yöneltti.

FURKAN VAKFI OPERASYONUNA TEPKİ

Furkan Vakfı'na yönelik operasyonu da değerlendiren Özdağ, operasyonun önceden bazı sosyal medya paylaşımlarıyla duyurulduğunu savundu. İktidarı desteklemeyen dini yapıların hedef alınabileceğini öne süren Özdağ, operasyonların başka cemaat ve tarikatları da kapsayabileceği iddiasında bulundu.

SURİYE VE İSRAİL MESAJI

Suriye'deki gelişmelere de geniş yer veren Özdağ, İsrail'in İdlib'de bir askeri tesise yönelik hava saldırısı düzenlediğini belirterek hükümete tepki gösterdi.

İsrail savaş uçaklarının Türkiye sınırına bu kadar yaklaşmasını eleştiren Özdağ, Türkiye'nin Suriye politikasında daha güçlü bir caydırıcılık sergilemesi gerektiğini savundu.

Özdağ ayrıca Suriye'de görev üstlenen bazı eski PKK mensuplarına ilişkin iddiaları gündeme getirerek, Türkiye'nin terörle mücadele politikasının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

'TÜRK HALKI AĞIR BİR EKONOMİK BUHRANDAN GEÇİYOR'

Konuşmasının son bölümünde ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, vatandaşların gündeminde ekonomik sorunların yanı sıra 'çerçeve yasa' tartışmalarının da bulunduğunu savundu.

Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşların ekonomik sıkıntılarından söz ettiğini belirten Özdağ, yüksek enflasyon ve geçim maliyetlerinin toplum üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Türkiye'den yurt dışına sermaye çıkışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdağ, hukuki güven ortamının ekonomik gelişme açısından önem taşıdığını vurgulayarak, 'Hukukun olmadığı yerde ekonomik gelişme olmaz' ifadelerini kullandı. Özdağ'ın açıklamaları, Zafer Partisi'nin son dönemde güvenlik, Suriye politikası, terörle mücadele ve ekonomi başlıklarında hükümete yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü ortaya koydu.