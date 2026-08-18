CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, basın toplantısında başka partileri destekleyen üyeler için disiplin süreçlerinin işletileceğini belirtti. Demir ayrıca, parti içi farklılıkların normal olduğunu ve demokratik yapıyı vurguladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Genel Merkez'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demir, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP üyelerinin başka bir siyasi partinin paylaşımlarını yapması ve üyelik çağrısında bulunmasına ilişkin olası ihraç süreçlerinin sorulması üzerine Demir, parti disiplin kurallarına dikkati çekti.

'Eğer siz Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olup başka bir partinin paylaşımlarını yaparsanız, başka bir partinin üyelik çağrısını yaparsanız, bu her partide parti etiğine ve disiplinine uymaz' diyen Demir, 'Ben olsam da aynı yaptırım uygulanır, bir başkası da olsa bu yaptırım uygulanır. Bir başka partinin paylaşımlarını yapıyorsanız bunun da adresi bellidir' dedi. Konunun acil bir gündem olmadığını belirten Demir, 'Bir sürü büyük sorun varken bunu ilk gündeme alıp ön plana çıkarmak doğru değil. Gerekli çalışmaları ilgili arkadaşlar yapar. Uygulanacak yaptırım bellidir. Her parti üyesi de bunu bilir' diye konuştu.

Parti içerisindeki farklı görüşlere ilişkin değerlendirmede bulunan Deniz Demir, 'Kılıçdaroğlu'nun en büyük özelliğinin demokrat olması' olduğunu söyledi. Demir, 'Parti içinde böyle şeylerin olması, hele de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, normaldir. Parti içerisinde ayrışmalar da olur, sonra tekrar bir araya gelmeler de olur' dedi.

Gazetecilerin 'Yeni Yol Partisi'nden bir ismin daha ayrılması gündemde, CHP yeniden destek olacak mı?' sorusuna da yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, seçimlerde yüzde 50 artı 1'in önemine dikkati çekerek, 'Yüzde 50 artı 1'i alamayan seçimi kazanamıyor. AK Parti bile MHP ile birlikte Cumhur İttifakı oluşumuna gitti. Genel Başkanımız daha önce İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için İYİ Parti'ye 15 milletvekili gönderdi. Bu da demokrasinin çok büyük bir adımıdır' diye konuştu.