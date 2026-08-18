Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Resmî Gazete'de yayımlanan 7595 Sayılı Kanun'un Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açtığını belirterek, sürece katkı sunan siyasi liderler ve devlet görevlilerine teşekkür etti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanan yasanın, Türkiye'nin önemli meselelerinden biri olarak nitelendirdiği Kürt meselesinin çözümünde yeni bir dönemin kapısını araladığını ifade etti.

'TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Gül, paylaşımında 'Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik ederim' ifadelerini kullandı.

Yasanın Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Gül, sürece ilişkin olumlu beklentisini de vurguladı. Gül, paylaşımını 'İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum' sözleriyle noktaladı.