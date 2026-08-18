CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrencileri kutladı. Yerleşemeyen gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, 'Hayallerinizden vazgeçmeyin' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından gençlere yönelik mesaj yayımladı.

Üniversiteye yerleşen öğrencileri kutlayan Kılıçdaroğlu, eğitim hayatlarında başarı diledi.

Üniversiteye yerleşemeyen, istediği bölümü kazanamayan veya hayalindeki şehirden farklı bir yerde eğitim görmeye hak kazanan gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, bir sınav sonucunun kişinin değerini ve geleceğini belirlemeyeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, 'Hayallerinizden vazgeçmeyin. Bazen hedefe giden yol, planladığımızdan daha uzun ve farklı olabilir' dedi.

Gençlerin yeteneklerini özgürce geliştirebildiği, nitelikli eğitim alabildiği ve mezuniyet sonrasında iş bulabildiği bir Türkiye'nin kurulması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere yalnızca başarı dilemenin yeterli olmadığını söyledi.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gençlerimizin hayatlarında yeni bir sayfa açılıyor.



Üniversiteye yerleşen tüm gençlerimizi gönülden kutluyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.



Ancak bugün bir üniversiteye yerleşemeyen, istediği bölümü kazanamayan ya da: pic.twitter.com/kGaBleCu4y — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 18, 2026