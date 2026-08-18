CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da kuyumcu esnafına yönelik silahlı saldırı, tehdit ve haraç iddialarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, esnafın can ve mal güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, 'Esnafın korkudan kepenk kapatmak zorunda kaldığı bir ülkede gerçek güvenlikten söz edilemez' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da kuyumcu esnafının karşı karşıya kaldığı silahlı saldırı, tehdit ve haraç iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal'ın iş yerine sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırının, kuyumcu esnafının yaşadığı sorunların son örneği olduğunu belirtti.

Kuyumcu esnafının aylardır gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırılar, haraç talepleri ve can güvenliği endişesiyle karşı karşıya olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bazı esnafın yaşananlar nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kaldığını ifade etti. Esnafın ortak feryadının 'Can ve mal güvenliğimiz kalmadı' olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, sorunun yalnızca Diyarbakır'la sınırlı olmadığını öne sürdü.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde esnafın çetelerin haraç, tehdit ve şantajıyla karşı karşıya kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, ödeme yapmayanların iş yerlerinin kurşunlandığını iddia etti.

'HANGİ GÜVENLİKTEN SÖZ EDİYORUZ?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır 'önce güvenlik' söyleminin öne çıkarıldığını belirterek, esnafın iş yerlerinin kurşunlandığı ve insanların korku nedeniyle kepenk kapattığı bir ortamda güvenlik tartışmasının sorgulanması gerektiğini söyledi. 'Esnafın korkudan kepenk kapatmak zorunda kaldığı bir ülkede gerçek güvenlikten söz edilemez' diyen Kılıçdaroğlu, devletin temel görevinin vatandaşların canını, malını, emeğini ve ekmeğini korumak olduğunu vurguladı.

Diyarbakır'daki kuyumcuların ve Türkiye'nin dört bir yanındaki esnafın yanında olduklarını belirterek, saldırı, tehdit, şantaj ve cezasızlık iddialarının takipçisi olacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu açıklamasını, 'Bir ülkenin gerçek güvenliği, en mütevazı esnafının bile sabah gönül rahatlığıyla kepengini açabilmesiyle başlar' sözleriyle tamamladı.

Diyarbakır'da kuyumcu esnafımız aylardır gece vakti kurşunlanan dükkânlarla, haraç talepleriyle ve can güvenliği kaygısıyla boğuşuyor.



Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal'ın iş yerine sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırı, yaşanan vahim tablonun son: — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 18, 2026