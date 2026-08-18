CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini değerlendirdi. Sarı, CHP'den ayrılan meclis üyeleriyle uzlaşma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirterek, AKP adayının kazanmasından 'Yeni Parti' yöneticilerini sorumlu tuttu.

ANKARA (İGFA) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından belediyede yapılan başkan vekili seçimi, CHP ile partiden ayrılan meclis üyeleri arasında yeni bir tartışmaya neden oldu.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan vekili seçimi öncesinde CHP Genel Merkezi olarak partiden ayrılan meclis üyeleriyle bir haftayı aşkın süredir görüşme ve uzlaşma girişimlerinde bulunduklarını belirtti.

'UZLAŞI TALEPLERİMİZİ REDDETTİLER'

Sarı, CHP'den ayrılan ve 'Yeni Parti' olarak nitelendirdiği yapıdaki yöneticilerin ve meclis üyelerinin sayısal çoğunluklarına güvenerek uzlaşma taleplerini reddettiğini savundu.

Bugün gerçekleştirilen seçimde söz konusu grubun kendi adayını çıkarmayı tercih ettiğini belirten Sarı, buna rağmen Menderes Belediyesi'nin AKP'ye geçmemesi için CHP Genel Merkezi olarak meclis üyelerine Yeni Parti'nin adayını destekleme talimatı verdiklerini açıkladı. Sarı, bu talimatı yerine getirmeyen CHP'li belediye meclis üyeleri hakkında parti disiplin sürecinin değerlendirildiğini bildirdi.

'AKP ADAYININ KAZANMASININ NEDENİ YENİ PARTİLİ YÖNETİCİLER'

Menderes'teki seçim sonucuna ilişkin CHP'nin değerlendirmesini de paylaşan Sarı, AKP adayının kazanmasından CHP'den ayrılan grubu sorumlu tuttu. Sarı, 'Menderes'te yaşanan başkan vekili seçiminde AKP adayının kazanmasının nedeni; CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen, sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten Yeni Partili yöneticilerdir' ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Sarı'nın açıklaması, Menderes'teki başkan vekili seçiminin ardından CHP ile partiden ayrılan meclis üyeleri arasındaki siyasi gerilimin devam ettiğini ortaya koydu.