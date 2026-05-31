SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran ayı kültür sanat takvimi yaza birbirinden özel etkinliklerle merhaba diyecek. Konserler, sergiler ve söyleşilerde alanında değerli isimler Sakaryalı kültür sanat dostlarıyla buluşacak.
YAZA MERHABA DİYEN BİR TAKVİM
Birbirinden değerli sanatçılar, yazarlar ve akademisyenlerin katılacağı etkinlikler yaz boyunca şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam edecek.
BİRBİRİNDEN DEĞERLİ KONUKLAR
2 Haziran'da Sakarya'nın Spor Emektarları' adlı fotoğraf sergisiyle başlayacak kültür sanat takvimine Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Nevzat Tarhan, Eğitimci-Yazar Merve Gülcemal gibi akademisyen isimlerin yanı sıra müzik dünyasının popüler isimleri Ezginin Günlüğü ve Eda Karaytuğ konuk olacak.
İŞTE HAZİRAN KÜLTÜR SANAT TAKVİMİ;
Sergi
Portreler-Sakarya'nın Spor Emektarları
2 Haziran Salı / 18.00 / Ofis Sanat Merkezi
Söyleşi
Modern Dünyanın Bulanımı
Konuk: Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı
4 Haziran Perşembe / 20.00 / AKM
Söyleşi
Eşler Arası İletişim ve Anne-Baba Davranışları
Konuk: Nevzat Tarhan
5 Haziran Cuma / 19.00 / AKM
Sergi
Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yıl Sonu Sergisi
9 Haziran Salı / 16.00 / Ofis Sanat Merkezi
Söyleşi
Çocuğuma Dinini Sevdiriyorum
Konuk: Eğitimci-Yazar Merve Gülcemal
12 Haziran Cuma / 19.00 / AKM
Konser
Eda Karaytuğ
17 Haziran Çarşamba / 20.00 / Ziya Taşkent Konser Salonu
Konser
Yerli Bando Konseri- SBB Bandosu
18 Haziran Perşembe / 20.00 / Ziya Taşkent Konser Salonu
Sergi
SAMEK Yıl Sonu Sergisi
19 Haziran Cuma / 16.00 / Ofis Sanat Merkezi
Konser
Ezginin Günlüğü
19 Haziran Cuma / 20.00 / Millet Bahçesi
Söyleşi
Alaeddin Özdenören Yalnızlık Mahşeri
Konuk: Şair-Yazar Mustafa Aydoğan ve Yazar Hüseyin Yorulmaz
22 Haziran Pazartesi / 20.00 / AKM
Konser
90'lar Pop Konseri - SBB Kent Orkestrası
24 Haziran Çarşamba / 20.00 / Millet Bahçesi
Konser
Türk Sanat Müziği Konseri - SBB TSM Korosu
29 Haziran Pazartesi / 20.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi