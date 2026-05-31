SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran ayı kültür sanat takvimi yaza birbirinden özel etkinliklerle merhaba diyecek. Konserler, sergiler ve söyleşilerde alanında değerli isimler Sakaryalı kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kültür sanat etkinlikleri, yaza merhaba diyen Haziran takvimiyle sanatseverlerle buluşacak.

YAZA MERHABA DİYEN BİR TAKVİM

Birbirinden değerli sanatçılar, yazarlar ve akademisyenlerin katılacağı etkinlikler yaz boyunca şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam edecek.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ KONUKLAR

2 Haziran'da Sakarya'nın Spor Emektarları' adlı fotoğraf sergisiyle başlayacak kültür sanat takvimine Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Nevzat Tarhan, Eğitimci-Yazar Merve Gülcemal gibi akademisyen isimlerin yanı sıra müzik dünyasının popüler isimleri Ezginin Günlüğü ve Eda Karaytuğ konuk olacak.

İŞTE HAZİRAN KÜLTÜR SANAT TAKVİMİ;

Sergi

Portreler-Sakarya'nın Spor Emektarları

2 Haziran Salı / 18.00 / Ofis Sanat Merkezi

Söyleşi

Modern Dünyanın Bulanımı

Konuk: Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı

4 Haziran Perşembe / 20.00 / AKM

Söyleşi

Eşler Arası İletişim ve Anne-Baba Davranışları

Konuk: Nevzat Tarhan

5 Haziran Cuma / 19.00 / AKM

Sergi

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yıl Sonu Sergisi

9 Haziran Salı / 16.00 / Ofis Sanat Merkezi

Söyleşi

Çocuğuma Dinini Sevdiriyorum

Konuk: Eğitimci-Yazar Merve Gülcemal

12 Haziran Cuma / 19.00 / AKM

Konser

Eda Karaytuğ

17 Haziran Çarşamba / 20.00 / Ziya Taşkent Konser Salonu

Konser

Yerli Bando Konseri- SBB Bandosu

18 Haziran Perşembe / 20.00 / Ziya Taşkent Konser Salonu

Sergi

SAMEK Yıl Sonu Sergisi

19 Haziran Cuma / 16.00 / Ofis Sanat Merkezi

Konser

Ezginin Günlüğü

19 Haziran Cuma / 20.00 / Millet Bahçesi

Söyleşi

Alaeddin Özdenören Yalnızlık Mahşeri

Konuk: Şair-Yazar Mustafa Aydoğan ve Yazar Hüseyin Yorulmaz

22 Haziran Pazartesi / 20.00 / AKM

Konser

90'lar Pop Konseri - SBB Kent Orkestrası

24 Haziran Çarşamba / 20.00 / Millet Bahçesi

Konser

Türk Sanat Müziği Konseri - SBB TSM Korosu

29 Haziran Pazartesi / 20.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi