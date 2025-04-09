Sinirbilimci Prof. Dr. Sinan Canan, Türk Kızılay kan bağış merkezinde kan vererek vatandaşlara düzenli kan bağışı yapma çağrısında bulundu. “Birbirimize candan bağlıyız” diyen Canan, özellikle bahar aylarında bağışların artması gerektiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Kışın ve Ramazan’da bağışların azaldığını belirten sinirbilimci Prof. Dr. Sinan Canan, “Bahar geliyor, tabiat uyanıyor, biz de uyanalım” diyerek, kendi operasyon sürecinde Kızılay’dan aldığı kan desteğini hatırlatarak bağışçılara şükranlarını sundu.

Türk Kızılay’ın “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyası, daha önce de Açelya Akkoyun, Burak Sergen, İlker Aksum gibi sanatçıların desteğiyle dikkat çekmişti.

Sanatçılar, mevsimsel düşüş yaşayan kan bağışlarına farkındalık oluşturmayı amaçlamıştı. Sanatçılar, mevsimsel olarak azalan kan bağışına karşı kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen çağrılar yaptı. Bu gönüllü destek, ülke genelinde kan bağışı oranlarının artmasına katkı sağlarken, toplumsal dayanışmanın da güzel bir örneğini oluşturdu.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 18-65 yaş arası sağlıklı bireylerin 15 dakikada kan bağışı yapabileceği belirtilirken, erkeklerin 3 ayda bir, kadınların ise 4 ayda bir bağış yapabileceği Ulusal Kan Temini Projesi kapsamında bağışların tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

https://youtu.be/lHcXw3S0mtA