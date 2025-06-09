Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy’un yeniden başkan seçildiği Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), 143. oturumunda insani acil durumlarda kontrollü ilaçlara erişim için hükümetlere acil eylem çağrısı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), 143. oturumunda, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Adli Bilimler Bölüm Başkanı ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy’un yeniden başkanlığa seçilmesiyle tamamlandı.

Oturumda, insani acil durum yaşayan bölgelerde uluslararası kontrole tabi ilaçların erişilebilirliği konusunda endişeler dile getirilerek hükümetlere acil eylem çağrısı yapıldı.

ÜÇ SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI İZLENİYOR

INCB, oturumda üç uluslararası uyuşturucu kontrol sözleşmesinin uygulanmasını izledi ve uyuşturucu maddeler, psikotrop maddeler ile öncül kimyasalların yasal ticaretini değerlendirdi. Tahminler Daimi Komitesi, tıbbi, bilimsel ve endüstriyel amaçlarla kontrollü maddelerin erişimini sağlarken suistimal ve kaçakçılığı önlemek için ulusal tahminleri inceledi.

Kurul, özellikle insani kriz yaşanan bölgelerde temel ilaçların sağlanması gerektiğini vurguladı. Hükümetlerden, halk sağlığını korumak için acil önlemler almaları istendi. INCB, 2025 Yıllık Raporu’nda uluslararası iş birliği zorluklarını ve fırsatlarını ele alacak.

SİVİL TOPLUM VE KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ

Kurul, Viyana Sivil Toplum Kuruluşları Uyuşturucu Komitesi temsilcileriyle diyalog kurarak sivil toplum görüşlerini dinledi.

Ayrıca, Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Dünya Gümrük Örgütü ve Interpol ile istişarelerde bulundu. INCB’nin öncül madde kontrolü ve GRIDS programları, yasadışı uyuşturucu üretimini önlemede üye devletlere destek sağlarken, INCB Öğrenme Programı ise eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle kontrollü maddelere erişimi iyileştirmeyi hedefliyor.