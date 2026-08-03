Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belkent A.Ş. tarafından Temmuz ayı boyunca Aktif Yaşam Parkı'nda düzenlenen Yeşilçam Geceleri, Eskişehirlilerden yoğun ilgi gördü.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Nostaljik film gösterimleriyle yaz akşamlarına sıcak bir atmosfer katan etkinlik, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ağustos ayında da sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını açık havada sinema keyfiyle geçirmek isteyen tüm vatandaşları her salı ve cuma günü düzenlenecek Yeşilçam Geceleri'ne davet ediyor. Etkinlik kapsamında 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 ve 28 Ağustos tarihlerinde Aktif Yaşam Parkı'nda birbirinden sevilen Yeşilçam filmleri ücretsiz olarak gösterilecek.



Katılımcılar, sandalyelerini alarak yıldızların altında nostalji dolu film gösterimlerinin tadını çıkarabilecek. Her yaştan sinemaseveri bir araya getiren etkinlik, geçmişin unutulmaz Yeşilçam klasikleriyle yaz akşamlarına keyif ve nostalji katacak.



Öte yandan, Aktif Yaşam Parkı içerisinde hizmet veren Yaşam Kafe de Yeşilçam Geceleri'ne özel bir kampanya hazırladı. Film gösterimlerinin gerçekleştirileceği günlerde kafede sunulan yiyecek ve içeceklerde yüzde 25 indirim uygulanacak. Böylece vatandaşlar hem açık havada sinema keyfi yaşayacak hem de avantajlı fiyatlarla keyifli bir akşam geçirme fırsatı bulacak.