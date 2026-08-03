Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığının açlık ve yoksulluk sınırının çok altında kaldığını belirterek, emeklilerin alım gücünün her geçen gün eridiğini söyledi. Pars, emeklilik sisteminde kapsamlı düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK'in Temmuz ayında aylık enflasyonu yüzde 1,78, yıllık enflasyonu ise yüzde 31,75 olarak açıkladığını hatırlatan Pars, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ise aylık enflasyonu yüzde 3,07, yıllık enflasyonu yüzde 50,49 olarak hesapladığını belirtti. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 lira olduğunu ifade eden Pars, TÜRK-İŞ'in temmuz ayı verilerine göre açlık sınırının 36 bin 940 lira, yoksulluk sınırının ise 120 bin 325 liraya yükseldiğine dikkat çekti. Pars, en düşük emekli aylığının açlık sınırının 13 bin 883 lira, yoksulluk sınırının ise yaklaşık 96 bin 773 lira altında kaldığını söyledi.

'EMEKLİ EVE HAPSOLMUŞ DURUMDA'

Enflasyon verilerinin vatandaşın günlük yaşamındaki tabloyu yansıtmadığını savunan Pars, maaşların daha hesaplara yattığı gün erimeye başladığını belirterek, artan faturalar ve temel ihtiyaç harcamaları nedeniyle emeklilerin ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

Pars, 'Milyonlarca emekli her sabah cüzdanındaki acı gerçekle uyanıyor. Ay sonunu getirebilmek için çocuklarından destek almak zorunda kalan emekliler var. Emekli adeta kelepçesiz şekilde eve mahkûm edilmiş durumda.' değerlendirmesinde bulundu.

EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN DÜZENLEME ÇAĞRISI

Emeklilere yapılan maaş artışlarının kısa sürede zamlarla eridiğini öne süren Pars, emeklilik mevzuatında kapsamlı değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

2000 yılı sonrası emekliler için intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesini isteyen Pars, emekli aylıklarına seyyanen artış yapılması, maaşların belirlenmesinde genel enflasyonun yanı sıra emeklilerin harcama kalıplarını esas alan bir 'emekli enflasyonu' hesaplamasının dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Pars ayrıca muayene katılım payı ve ilaç katkı payı gibi sağlık kesintilerinin kaldırılmasını, vergi iadesi karşılığı verilen ek ödeme oranlarının artırılmasını, aktif yaşlanma ve yaşlı dostu sosyal politikaların yaygınlaştırılmasını talep etti.

TÜED olarak emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Pars, talepler karşılanmadığı sürece emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların derinleşmeye devam edeceğini kaydetti.