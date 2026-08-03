Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları ve gazilerin sosyal yaşamlarını desteklemek ve kurumsal ihtiyaçlarına modern bir çözüm sunmak amacıyla başlattığı sosyal tesis projesinde son aşamaya geldi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de ​Büyük Park içinde inşa edilen ve yapımı tamamlanmak üzere olan tesisi yerinde inceleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, tesisin Eylül ayında hizmete açılacağını duyurdu.



AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞUYOR



​Şehit yakınları ve gazilerin görüş ile talepleri doğrultusunda şekillendirilen merkez; sadece bir hizmet binası değil, vefanın, minnetin ve dayanışmanın da bir simgesi olacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği aynı çatı altında hizmet verecek.

