Muğla'da Milas Belediyesi tarafından çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirilecek.

MUĞLA (İGFA) - Son dönemlerde özellikle çocuklarda artan dijital ekran kullanımının olumsuz etkilerini azaltmak, dikkat, odaklanma, planlama ve sosyal uyum becerilerini geliştirmek amacıyla 'Ekranı kapatıyoruz, Hayata Odaklanıyoruz' konulu etkinlik yapılacak.

Ağustos ayı boyunca haftada iki gün gerçekleştirilecek olan etkinliğe Milas'ta ikamet eden 5-6 yaş okul öncesi ve 7-10 yaş ilkokul grubu çocukları katılabilecek. Yapılacak olan çalışmalarda çocuklara yönelik eğitsel oyunlar ve uyum becerilerini geliştirme aktiviteleri uygulanacak.

Haftada iki gün 14.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte dikkat süresini artırmaya yönelik etkinlikler, hafıza ve zihinsel becerileri destekleyen destek çalışmaları, kendini tanıma yolculuğu, duygularını kontrol etme becerisi, akran zorbalığı türleri ve korunma yöntemleri Milas Belediyesi'nde görevli çocuk gelişimci, psikolog ve psikolojik danışma ve rehberlik çalışanları tarafından yapılacak.