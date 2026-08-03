İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kendi öz bakımını karşılamakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmeti sunmayı sürdürüyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, sunduğu evde bakım hizmeti kapsamında; yaşlı ve engelli vatandaşların tıraş, saç kesimi, banyo, tırnak bakımı ve kişisel hijyen ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşların sağlık durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda hasta yakınlarıyla birlikte planlama yapan alanında uzman ekipler, düzenli ziyaretlerle kişisel bakım desteği sağlıyor.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Evde temizlik hizmetinden yaklaşık 9 yıldır faydalandığını belirten Fatma Doğru, 'Belimden ameliyat olmuştum. Eşim de hastaydı. İkimize de büyük destek oldular. Bizi yıkamaya geldiler, her konuda yardımcı oldular. Allah herkesten razı olsun. Bundan daha büyük iyilik can sağlığı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Annesiyle birlikte yaşayan Füsun Erkan ise, 'İzmit Belediyesine başvurduktan sonra evde bakım hizmeti almaya başladık. Tüm personelden çok memnunuz. Bir ihtiyacımız olduğunda hemen geri dönüş yapılıyor. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Füsun Erkan'ın eşi Rıfat Erkan da belediye ekiplerine teşekkür ederek, 'Siz bizim elimiz kolumuz oldunuz. Siz olmasaydınız bu işleri nasıl yapardık bilmiyorum. En çaresiz anımızda yanımızda oldunuz. Sağ olun, var olun.' diye konuştu.