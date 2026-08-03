Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşüm süreçlerini ortak akılla yönetmek ve örnek bir model oluşturmak amacıyla Kentsel Dönüşüm Koordinasyon Toplantısı düzenledi. Akademik odalar ve alanında uzman isimlerin katıldığı toplantıda, şeffaf ve katılımcı bir yol haritası ele alındı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşüm stratejilerini belirlemek ve yol haritası oluşturmak amacıyla Kentsel Dönüşüm Koordinasyon Toplantısı düzenledi. Toplantıya; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri ile akademik oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, Esentepe, İhsaniye ve Karaman çalışma alanına ilişkin görüş ve öneriler konuşuldu.

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'e olan yoğun talebin ilçe üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna dikkat çekerek, dönüşüm süreçlerinin ortak akılla yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Bugüne kadar yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarında sorunlar yaşandığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, 'Ortak akıl geliştirme açısından görüşlerimizi paylaşmak, yol haritası çıkarmak istedik. Kentsel dönüşüm, rantı yüksek olan yerlerde daha çok oluyor. Geçmişte yapılan dönüşümlerde de gün sonunda halkın mağdur olduğunu gördük. Bu yüzden biz de yeni bir model oluşturmak istiyoruz. Belediyenin aracı olduğu, vatandaşla ilişkiyi belediyenin kurduğu bir düzen oluşturmak istiyoruz' dedi.

NİLÜFER'E ÖZGÜ OLACAK

Sürecin kolay olmadığını ancak Nilüfer'in geleceği için bu adımı atmak zorunda olduklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, 'Teknik ekiplerimiz çalışıyor. Kentsel dönüşüm koordinasyon toplantılarımızı bundan sonra daha sık gerçekleştireceğiz. Amacımız, Nilüfer'e özgü, örnek bir kentsel dönüşüm modelini ortaya çıkarmak. Nilüfer, planlı ve güvenli yapısıyla en güzel şehir olmaya devam edecek' diye konuştu.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu da, Nilüfer'in dünya standartlarında bir kent olabilecek potansiyeli olduğunu söyledi. İnşaat Mühendisi Adnan Dinçer ise 'Deneyimler Işığında Kentsel Dönüşüm Süreç Bilgilendirmesi' konulu sunum yaptı. Nilüfer Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Mustafa Yılmaz da 'Esentepe-İhsaniye-Karaman Kentsel Dönüşüm Çalışma Mevcut Durum Değerlendirmesi' konulu sunum ile gelinen süreci anlattı. Sunumların ardından akademik oda temsilcileri görüşlerini bildirdi.

KARAYALÇIN: 'HALKIN SAHİPLENMESİ GEREKİYOR'

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Portakal Çiçeği Vadisi projesini hayata geçiren Murat Karayalçın ise değerlendirmelerde bulundu. Kentsel dönüşüm için yurttaşların ve belediye temsilcilerinin bir araya gelmeleri gerektiğini vurgulayan Karayalçın, 'Halkın, projenin öznesi haline gelmesi, o projenin sahiplenilmesi demektir. Birlikte karar alınması ve uygulamayı birlikte yapmaları gerekiyor. Mutabakat sağlanması gerekiyor' dedi.