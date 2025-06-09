Bursa Kültür Sanat Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Nihal Cevher’in “Uçabildiğin Kadar” şiir kitabı tanıtıldı; SMA hastası Çağın Ata Taran için tiyatro oyunu ve yardım kampanyası duyuruldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da Kültür Sanat Derneği (KSD), şiir, tiyatro ve dayanışmayı buluşturan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Dernek üyesi Nihal Cevher, 1995’ten beri yazdığı şiirlerden oluşan ilk kitabı “Uçabildiğin Kadar”ı sanatseverlerle buluşturarak imzaladı. Kitap, duygusal ve derin bir yolculuk sunarken, etkinlikte SMA hastası 2,5 aylık Çağın Ata Taran için düzenlenecek yardım kampanyası da öne çıktı.

TİYATROYLA DAYANIŞMA: “İÇİMDE KALMASIN”

Nihal Cevher, etkinlikte “İçimde Kalmasın” adlı tek kişilik tiyatro oyunu için provalara başladığını duyurdu. Oyun, Çağın Ata’nın tedavisi için sahnelenecek. Cevher, “Önemli olan hayatlara dokunmak,” diyerek projeye olan bağlılığını ifade etti.

KSD Başkanı Filiz Aydın Yıldırım, “Tüm çabamız minik Çağın Ata’nın sağlığına kavuşması için,” dedi. Etkinliğe katılan dernek üyeleri Filiz Akın, Pınar Gençaban, Derya Pişirici, Mustafa Küçükadalı, Alpay Atilla, Recai Güngör ve Hüseyin Şen de kampanyaya destek verdi. Artvinliler Konfederasyonu (ARKON) da Çağın Ata için etkinlikler düzenleyeceğini açıklayarak dayanışmayı genişletti.

Başkan Yıldırım, sanatı dayanışmayla birleştiren bu etkinliğin, kültür camiasında büyük takdir topladığını belirtti.