Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin 9 yılda 180 milyon araç geçişine ulaştığını, projenin zaman ve yakıt tasarrufuyla ekonomiye katkı sağladığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nin 9 yıllık kullanım verilerini paylaştı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, tünel açıldığı günden bu yana 9,5 milyon farklı araç tarafından kullanılarak toplamda 180 milyon geçişe ulaştı.

Böylelikle İstanbul trafiğinde önemli bir alternatif güzergâh sunan tünelden araçların yaklaşık 4'te 1'i yararlandı. Projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da dikkat çekilen açıklamada, 9 yıllık süreçte yaklaşık 250 milyon saat zaman tasarrufu sağlandığı ve 304 bin ton yakıt tasarrufuyla önemli bir kazanım elde edildiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında ulaşım yatırımlarının yalnızca trafik rahatlatmakla kalmadığını, aynı zamanda zaman, enerji ve ekonomik verimlilik açısından da ülkeye katkı sunduğunu vurgulayarak, benzer projelerin devam edeceğini kaydetti.