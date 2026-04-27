Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OECD Beceriler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada yaşlanan nüfus, aile yapısı, kadın istihdamı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye dikkat çekti. Erdoğan, kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, oranın 2025 itibarıyla yüzde 24'e düşürüldüğünü söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OECD Beceriler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada küresel demografik değişimlerin iş gücü üzerindeki etkilerine değindi.

2030 yılında dünya nüfusunun 5'te 1'inin 60 yaş ve üzeri olacağının öngörüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun insanların daha uzun süre çalışma hayatında kalacağı anlamına geldiğini söyledi.

Aşırı bireyselleşme ve aile yapısındaki zayıflamanın toplumsal riskler oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin güçlü aile bağları ve dayanışma kültürü sayesinde bu alanda avantajlı konumda olduğunu dile getirdi. Hükümetin aile yapısını güçlendirmeye yönelik projeleri sürdürdüğünü ve kapsamlı sosyal güvenlik sistemiyle toplumun tüm kesimlerini korumayı hedeflediğini belirtti.

'Türkiye olarak, özellikle kadınlara yönelik özgün projeleri devreye alarak, bu alanda 20-25 sene önce hayal dahi edilemeyen başarılara imza attık.



— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 27, 2026

Kadınların iş gücüne katılımına ilişkin verileri de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oranın yüzde 27,9'dan yüzde 34,7'ye yükseldiğini, kadın istihdamının ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,7'ye çıktığını kaydetti. Kadınların eğitim ve çalışma hayatına katılımını engelleyen bariyerlerin kaldırıldığını ifade eden Erdoğan, kamu sektöründeki kadın çalışan oranının da son yıllarda önemli ölçüde arttığını söyledi.

Yeni düzenlemelerle çalışan annelere sağlanan haklara da değinen Erdoğan, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarıldığını açıkladı.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Erdoğan, 2000'li yılların başında yüzde 52'nin üzerinde olan oranın 2025 itibarıyla yüzde 24'e düşürüldüğünü ifade etti.

'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vizyonun merkezinde nitelikli insan kaynağı, güçlü aile yapısı, üretken ekonomi ve kapsayıcı sosyal kalkınmanın yer aldığını vurguladı. Beceri politikalarının yalnızca devletin değil, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplumun ortak çabasıyla yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.