Aerobik Cimnastik Millî Takımımız, 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında Portekiz'in Cantanhede kentinde düzenlenen 13th International Open Competition turnuvasına katılarak büyük bir başarıya imza attı. Turnuvaya 9 ülkeden yaklaşık 200 sporcu katılırken, ülkemiz yarışmada 15-17 yaş kategorisinde 9 sporcuyla temsil edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Spil Spor Kulübü antrenörü Harun Çelik yaptığı açıklamada Türkiye'ye madalya ile döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti. Antrenörü Harun Çelik konuşmasının devamında ise;

Turnuvanın ilk gününde 15-17 yaş tek bayan kategorisinde yarışan Eylül Naz Aygör, elemelerde birinci olarak finale kaldı. İkinci günde 15-17 yaş tek erkek kategorisinde Arın Pekönür, elemelerde dördüncü olarak finale yükseldi. Üçüncü gün trio kategorisinde yarışan Eylül Naz Aygör, Arın Pekönür ve Didem Sağlam elemelerde birinci olarak finale yükseldi.

Dördüncü gün ise finallerde büyük başarılar elde edildi:

- Tek bayanlar kategorisinde Eylül Naz Aygör, birinci olarak altın madalya kazandı.

- Tek erkekler kategorisinde Arın Pekönür, üçüncü olarak bronz madalya aldı.

- Çiftler kategorisinde Eylül Naz Aygör ve Arın Pekönür altın madalya kazandı.

- Ankara’dan katılan Busenaz-Murat çifti ise çiftler kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Yarışmanın son günü trio kategorisinde Eylül- Arın-Didem üçlüsü, muhteşem serileriyle altın madalya alarak şampiyonluklarını ilan etti. Ayrıca 15-17 yaş grup kategorisinde Elif Karaduman, Zeynep İmge Akgül, Tuanna Almaç, Didem Sağlam ve Zehra Beyoğlu’ndan oluşan ekip büyük bir başarıyla altın madalya kazandı" dedi.

MANİSALI SPORCULAR ÜLKEMİZE BÜYÜK GURUR YAŞATTI

Manisa Spil Spor Kulübü Antrenörü Harun Çelik sözlerinin devamında ise " Milli sporcularımız turnuvadan toplamda 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile dönerken, Manisa Spil Spor Kulübü’nden katılan 7 sporcu, 4 altın ve 1 bronz madalyayla ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Serilerin hazırlanmasında önemli katkıları olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Aerobik Cimnastik Antrenörü Gürkan Er'e ve Manisa Spil Spor Kulübü yönetimi ve antrenörlerine teşekkür ederim" dedi.

Manisa Spil Spor Kulübü sporcuları ise ülkemize bu gurur yaşattıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler ve başarıya ulaşmalarında üzerlerinde emekleri olan Manisa Spil Spor Kulübü Antrenörü Harun Çelik başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler