Artvin Hopaspor, teknik direktör Ertürk Koray Balcı yönetiminde üst üste topladığı puanlarla alt sıralardan kurtulup hızla yükselişe geçti ve camiasını sevince boğdu.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - TFF 3’üncü Lig 1’nci Grup'ta mücadele veren Artvin Hopaspor Kulübü, ligin 26. haftasında sahasında karşılaştığı Silifke Belediyespor’u 1-0 yenmesini bildi.

Teknik Direktörü Ertürk Koray Balcıoğlu, yaptığı açıklamada, göreve geldiğinden beri 11 maçta 21 puan toplamanın mutluluğunu camia olarak yaşadıklarını söyledi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ İŞE YARADI

Balcıoğlu’nun ligin 15. Haftasında takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçen mor-beyazlılar Kemerkent Bulvarsporu’u 1-0, Elazığ Futbol Kulübü’nü 2-0, Kuşadasıspor’u 2-0, Ergene Meşespor’u 1-0, HG Hospital Kahramanmaraşspor’u 1-0, Silifke Belediyespor’u 1-0 mağlup ederken, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş ve Düzce Cam Düzespor, Anadolu Üniversitesi 1-1, berabere kaldı. Karşıyaka’ya 1-0 ve Muşspor’a 2-0 mağlup oldu.

Ligin başlarında aldığı mağlubiyetler ve puan kayıplarıyla yüzü bir türlü yüzü gülmeyen Artvin Hopaspor, teknik direktör değişikliğinin ardından bambaşka bir kimliğe büründü.

Kısa sürede aldığı başarılı sonuçlarla bir anda taraftarın gönlünde taht kuran Artvin Hopaspor’un öz evladı Balcıoğlu, 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Mor-beyazlılar böylece ligin dibinden kurtularak 33 puan topladı ve 8’inci sıraya yerleşti.

Mor beyazlı takım gelecek hafta Tokat Belediye Plevnespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Teknik Direktör Ertürk Koray Balcı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Göreve geldiğimizde ki puan durumunda küme düştü denilen takımı öncelikle futbolcularımın teknik ekibin, Artvin Hopaspor yönetiminin bizi destekleyen büyük Artvin Hopaspor taraftarının emekleriyle, özverileriyle, çalışkanlıklarıyla bu sıralara taşıdık. Büyük ölçüde kümede kalmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz.” ifadelerinde bulundu.