Portekiz, yüksek yaşam kalitesi, güvenli ortamı, Schengen bölgesi serbest dolaşımı ve vergi avantajlarıyla Türk yatırımcılar ve profesyoneller için giderek popüler bir destinasyon haline geliyor. D2 Girişimci, D7 Pasif Gelir/Emekli ve D8 Remote Work/Dijital Göçmen vizeleri, farklı ihtiyaçlara yönelik esnek seçenekler sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Harvey Law Group (HLG) Türkiye Ülke Müdürü Çiğdem Sarıoğlu Ergut, son yıllarda Portekiz’e ilginin hızla arttığını belirtti.

Aileleriyle güvenli ve kültürel açıdan zengin bir yaşam arayanlar, işini Avrupa’ya taşımak isteyen girişimciler, pasif gelir sahipleri ve uzaktan çalışanlar için Portekiz'in cazip fırsatlar sunduğunu kaydeden Çiğdem Sarıoğlu Ergut, 5 yıl sonra kalıcı oturum, vatandaşlık hakkı, Schengen dolaşımı ve Non-Habitual Resident (NHR) vergi avantajları gibi özelliklerin ilgiyi arttırdığını kaydetti.

VİZE SEÇENEKLERİ VE AVANTAJLAR

D2 Vizesinin kendi işini kurmak veya serbest meslek yapmak isteyenler için, D7 Vizesinin düzenli gelire sahip emekliler ve pasif gelir sahipleri için, D8 Vizesinin Portekiz dışında iş yapan dijital göçmenler için olduğunu belirten Ergut, "Bu vizeler, aile üyelerini kapsıyor ve 5 yıl ikamet şartı sonrası vatandaşlık başvurusu imkanı tanıyor. Golden Visa (Altın Vize) programında ise ikamet zorunluluğunun olmaması talebi canlı tutuyor" dedi.

Portekiz’de vatandaşlık için A2 seviyesinde Portekizce yeterliliği gerekiyor, ancak bu şart genellikle kalıcı oturum veya vatandaşlık aşamasında geçerli olduğunu ifade eden Sarıoğlu Ergut, “Dil gerekliliği endişe yaratabilir, fakat Türkiye’den online kurslarla SEF ve IRN tarafından tanınan A2 sertifikası alınabiliyor. Böylece Portekiz’e gitmeden bu aşama tamamlanabilir” diye konuştu.