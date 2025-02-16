İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da köprüde arıza yapan aracın trafiği engellememesi adına sürücüye yardımcı olan polis memurunu takdir ederek, tebrik etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da 14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı farkeden motosikletli polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru'nun insani tavrı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dikkatinden kaçmadı.

Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar ittiren polis memurunun davranışını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Doğru'nun duygulandıran insani bir tavır sergilediği mesajında, "Polis kardeşim Ebubekir’i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum. Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir. Gece gündüz, yaz kış demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1891105757753491576