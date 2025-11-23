İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de yaşayan tüm kadınların güçlendirilmesi amacıyla sosyal, hukuksal, psikolojik ve barınma desteklerini artırarak sürdürüyor. Kadınların sadece şiddetten korunması değil, aynı zamanda toplumda daha güçlü yer edinmeleri ve yaşam kalitelerinin artması hedefleniyor.

İZMİR (İGFA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, Türkiye'de kadınların başta yaşam hakkı olmak üzere tüm hak ihlallerine karşı seslerini yükseltmelerine vesile oluyor.

'Kadın dostu kent' hedefiyle çalışmalarını yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi de kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesini odağına alarak profesyonel destek hizmetlerini artırarak sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kadınların kişisel ve mesleki gelişim kurslarına katılabileceği, dil ve spor faaliyetlerinden yararlanabileceği etkinlikler de düzenleyerek kadınların toplumsal yaşamda yer almalarının önünü açıyor.

Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kadınların yaşam hakkı, özgürlüğü, güvenliği ve fiziksel-ruhsal bütünlükleri tehdit edildiğinde süreci uzmanlarıyla takip ediyor ve gereken her türlü desteği sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ, kurum olarak toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadınların yaşamın her alanında eşit, özgür ve güvenli bir şekilde var olabilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplam 45 kişi kapasiteli iki sığınma evi ile yıllık ortalama 143 kadın ve 79 çocuğa hizmet sunuyor. Sığınma evlerinde; güvenli barınma, psikososyal destek, hukuki yönlendirme, sağlık hizmetlerine erişim desteği, çocuklar için eğitim ve gelişim destekleri veriliyor. Sığınma evlerinde bir avukat, dört sosyal çalışmacı, bir psikolog, iki öğretmen, iki çocuk gelişim uzmanı olmak üzere uzman kadro ile 7/24 hizmet sağlanıyor.

KADIN DAYANIŞMA MERKEZLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay, Örnekköy, Kadifekale ve Agora olmak üzere dört Kadın Dayanışma Merkezi bulunuyor. Kadın Dayanışma Merkezleri, şiddete uğrayan veya risk altındaki kadınlara hukuksal ve psikolojik destek sağlamak, kadınların hakları konusunda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, kadınların sosyal yaşama katılımını artırmak ve meslek edinmelerini desteklemek, kurumlara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Merkezlerde ayrıca çocuklar için oyun odaları bulunuyor. Bunlara ek olarak merkezler aracılığıyla dil kursları, geziler, spor faaliyetleri gibi birçok hizmet veriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları da düzenleniyor. 2024 yılının nisan ayı ile aralık ayı arasında düzenlenen 19 eğitime toplam 11 bin 557 kişi katıldı. 2025 yılının ocak ayı ile eylül ayı arasında düzenlenen toplam 33 eğitimde ise 10 bin 63 kişi yer aldı. Bu kapsamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Mekanizması, İlişkilerde Sağlıklı Sınırlar ve İletişim, Flört Şiddeti, Anne Sütü ve Emzirme, Çocukların Bedensel Söz Hakkı, Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi gibi eğitimler verildi.

YEEP VE KADIN DOSTU KENTLER PROJESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, 2025-2027 Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) hazırladı. Birim ayrıca Kadın Dostu Kentler Projesi çalışmalarını da yürütüyor. 2025-2027 yılları arasını kapsayan 'Kadın Dostu Kentler III' programı kapsamında 80 toplantı, iş birliği ve belediye görüşmesi gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şiddetle mücadeleyi, hem belediye politikalarında hem de kent yaşamında eşitliği kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Şiddet, Taciz ve Mobbinge Karşı Sıfır Tolerans Belgesi kapsamında kurum içinde şiddet, taciz ve mobbinge karşı net bir duruş ortaya koyuldu. Çalışanlara düzenli eğitimler verilirken, başvuru ve bildirim mekanizmaları güçlendiriliyor ve her çalışan için güvenli ve eşit bir çalışma ortamı kurumsal bir kültür haline getiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türden şiddetin önlenmesi, görünür kılınması ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması için dünya genelinde dayanışma ve eylem haftası olarak kabul ediliyor. Dünya genelinde ise bu yıl, her 10 dakikada bir kadının öldürüldüğüne dikkat çeken 'Every 10 Minutes, a woman is killed. #NoExcuse' teması öne çıkıyor ve şiddetin önlenmesi için acil eylem çağrısı yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 25 Kasım'ı kapsayan haftada 10 günlük bir dayanışma ve farkındalık programı hazırladı. 19 Kasım'da başlayan etkinlikler 27 Kasım'a kadar sürecek.