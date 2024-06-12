Bayram öncesi nakitte kalmak isteyen yatırımcılar için bugün takasın son günü. Bu nedenle de 13 Haziran Perşembe ve 14 Haziran Cuma günü endekste baskının kalktığı fark edilirken, piyasaların gözü ABD'de olacak.İSTANBUL (İGFA) - BIST100 endeksi dün gün içinde oldukça volatil bir görünüm sergilese de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 yükselişle 10.051 puandan tamamladı.

Mali endeks yüzde 1,56, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,96, ve teknoloji endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.

BIST100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi, 1’i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bayram öncesi nakitte kalmak isteyen yatırımcılar için bugün takasın son günü. Bu nedenle de 13 Haziran Perşemve ve 14 Haziran Cuma günü endekste baskının kalktığı farkedilirken, 12 Haziran Çarşamba (Bugün) saat 15.30’da ABD Mayıs ayı TÜFE rakamları, saat 21.00’de ise FED’in faiz kararı takip edilecek.

Sektör temsilcilerine göre TÜFE’de yıllık bazda yüzde 3,4 artış beklenirken, FED’in faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Endekste ise yatay açılış bekleniyor.