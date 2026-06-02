Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerinden finansal piyasalarda güvensizlik ve panik ortamı oluşturmayı hedefleyen spekülatif paylaşımların tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu içeriklere ilişkin adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesapları üzerinden finansal piyasalara yönelik manipülatif içerikler paylaşıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların finansal piyasalarda güvensizlik ve panik ortamı oluşturmayı amaçladığı belirtilerek, piyasaların istikrarını ve yatırımcıların kararlarını kötü niyetli söylemlerle etkilemeye çalışan kişiler hakkında gerekli adli süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyunun özellikle sosyal medya üzerinden yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, vatandaşların yalnızca ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasının önem taşıdığı kaydedildi.

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, dezenformasyon faaliyetlerinin ekonomik istikrarı ve kamu düzenini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, kamuoyunu yanıltıcı içeriklere karşı duyarlı olmaya çağırdı.