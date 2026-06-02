Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını duyurdu. Destek ödemeleriyle birlikte üreticinin eline buğdayda ton başına 19 bin 514 TL, arpada ise 15 bin 764 TL geçecek.

ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı.

Yağışlar dolayısıyla hasadın geçen yıla göre geciktiği belirtilirken, üreticilerin depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla 21 Mayıs'tan itibaren ÇKS'ye kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin taahhütname karşılığında teslim alınmaya başlandığı bildirildi.

Açıklanan fiyatlara göre 2. grup ürünlerde makarnalık ve ekmeklik buğdayın ton başına alım fiyatı 16 bin 500 TL, arpanın ise 12 bin 750 TL olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanacak temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında üreticilere dekara toplam 980 TL ödeme yapılacak. Bu desteklerle birlikte üreticilerin eline buğdayda ton başına 19 bin 514 TL, arpada ise 15 bin 764 TL geçecek.

TMO, ürün bedellerinin teslimattan sonraki 45 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Öte yandan TMO'nun hububat satışları 1 Ekim'de başlayacak.

Satış fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğdayda ton başına 18 bin 500 TL, arpada ise 14 bin TL olarak uygulanacak.