Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilerin akınına uğradı.İZMRİ (İGFA) - İzmir'in buz pisti yarıyıl tatilinde doldu taştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'daki Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yer alan Buz Sporları Salonu’ndaki halk seanslarını yarıyıl tatili boyunca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz yaptı. “Karneni al gel” sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında İzmirli minikler karne hediyesi olarak buz pateni yaparak tatil coşkusunu doyasıya yaşadı. Buz pisti öğrencilerle doldu taştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Buz ve Su Sporları Şube Müdürü Veli İnan Konca, çocuklara ücretsiz hafta içi her gün 13.00-16.00 saatleri arasında buz pistlerini açtıklarını belirtirken, yoğun eğitim döneminin ardından çocuklarımızın ara tatilde çok daha keyifli zaman geçirmesini hedeflediklerini ve ilginin çok yoğun olduğunu söyledi.