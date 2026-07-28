Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki inşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Eski kapalı pazar alanının dönüştürülmesiyle oluşturulan merkez, Bursalıların yeni buluşma noktası haline gelecek.

BURSA (İGFA) - Hayata geçirdiği yatırımlarla ilçenin sosyal yaşamına değer katan Yıldırım Belediyesi, yeni bir projeyi daha vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Piremir Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri; Yıldırım Belediyesi tarafından modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürülüyor. Dört katlı olarak projelendirilen merkez, yalnızca Piremir Mahallesi'ne değil çevredeki diğer mahallelere de hizmet verecek önemli bir yaşam alanı olacak. Modern mimarisi, güçlü donanımı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çeken tesis, Bursalıların yeni buluşma noktası haline gelecek.

ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Toplam 10 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilen Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'nde çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Merkezin bodrum katı, pazar yeri ve otopark olarak hizmet vermeye devam edecek. Zemin katında ise kütüphane, kafeterya, deneyim atölyesi, kadın fitness merkezi ve atıcılık poligonu yer alacak. Birinci katında cimnastik, karate, judo ve masa tenisi, ikinci katında ise okçuluk ve eskrim salonları yer alacak. Kütüphanesi, kafeteryası ve spor salonlarıyla çekim alanı oluşturacak merkez, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

BÖLGEYE HİZMET VERECEK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaların aralıksız devam ettiği Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'nde AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, 'Burası sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda sosyal yaşamı güçlendirecek önemli bir merkez olacak. Burada çocuklarımız ve kadınlarımız spor yapabilecek, gençlerimiz ise ders çalışıp sosyalleşebilecek. Spor salonları, kütüphanesi, kadın fitness merkezi, deneyim atölyesi ve Yıldırım Kafesi ile bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelecek. Gençlik ve Spor Merkezimiz yalnızca Piremir Mahallemize değil, çevredeki mahallelere de hizmet verecek' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'nin sadece Yıldırım'a değil Bursa'ya değer katacak bir hizmet olduğunu vurgulayan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan; 'Bu merkez kütüphanesi, modern spor alanları, kafeteryası ve sosyal yaşam alanlarıyla önemli bir buluşma merkezi olacak. Gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri ve güvenle vakit geçirebilecekleri bu örnek yaşam alanı için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum' dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ise Bakanlık olarak Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz ile birçok farklı projede işbirliği yaptıklarını belirterek; 'Yıldırım birbirinden değerli spor yatırımları ile sporda marka kent konumuna geldi. Spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.