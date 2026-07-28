Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun destekleriyle, Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Dünya Doğayı Koruma Günü kapsamında 'Doğa Temelli Keşif ve Sürdürülebilir Yaşam Deneyimi Programı' düzenledi.

KOCAELİ (İGFA) - Doğayla uyumlu yaşam kültürünü teşvik etmek ve Avrupa Birliği'nin çevre ile iklim politikalarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen program, doğayla bütünleşmeyi destekleyen yoga ve mindfulness etkinliğiyle başladı. Etkinlik kapsamında, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas tarafından Avrupa Birliği'nin çevre ve iklim politikalarına ilişkin bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda iklim değişikliğinin ekonomik, güvenlik boyutu ile özellikle Batı Avrupa'daki orman yangınları ve aşırı sıcak etkilerine dikkat çekildi. Program katılımcıları AB Çevre politikasının temel ilkeleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve AB İklim Yasası, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı başlıklarında bilgiler edindi.

Programa ilişkin değerlendirme yapan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, 'Kocaeli Sanayi Odası olarak sürdürülebilirlik, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynaklarımızın korunmasına yönelik çalışmaları destekliyor, bu alanda farkındalık oluşturacak projelerin içerisinde yer almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, TOBB öncülüğünde oluşturulan COP31 İş Dünyası Forumu (COP31 Business Forum) kapsamında belirlenen, odağında sanayiyi yeşil dönüşümün merkezine koymanın yer aldığı sekiz ana faaliyet alanında katkı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Londra'da İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen COP31 İş Dünyası Forumu'nun Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılım sağladık. Kocaeli AB Bilgi Merkezi olarak, Türkiye'nin 18 farklı şehrinden başvuruları alınan ve iklim için harekete geçen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen AB İklim Fikir Maratonu programına 49 bireysel, 29 takım olmak üzere toplam 165 öğrencinin programa başvurusunu aldık. Eğitim, mentorluk ve fikir geliştirme süreçlerinin ardından en güçlü çözümler Antalya'da COP31 sahnesinde yer bulacak' ifadelerini kullandı.

Programın devamında katılımcılar rehber eşliğinde orman yürüyüşü, ekosistem gözlemi ve meditasyon etkinliklerine katıldı.

Bitkilerin doğal pigmentlerinden yararlanılarak gerçekleştirilen Tatakizome (ecoprint) sanat atölyesinde sürdürülebilir üretim tekniklerini deneyimleyen katılımcılar, programı Tohum Bankası ziyaretiyle tamamladı. Ziyaret kapsamında yerel tohumların korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.