Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın kültür yaşamına yeni ve kalıcı bir değer daha kazandırıyor. Hisar Arkeopark'ta hayata geçirilen Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi ve Konferans Salonu, 31 Temmuz Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Açılışın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Ortadoğu, AB ve Ortasında Kıbrıs Sorunu' başlıklı konferansıyla Bursalılarla buluşacak.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın binlerce yıllık tarihine ışık tutan Hisar Arkeopark'ta hizmete girecek Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi, kültür, tarih ve edebiyatı aynı çatı altında buluşturacak özel bir merkez olarak tasarlandı. Usta yazar Yaşar Kemal'in adını yaşatacak olan kütüphane, medeniyet tarihi ekseninde oluşturulan tematik koleksiyonuyla ziyaretçilerine yalnızca kitapların yer aldığı bir okuma alanı değil, araştırma, öğrenme ve kültürel etkileşim imkanı sunan nitelikli bir yaşam alanı olacak.

Medeniyet Tarihine Adanmış Zengin Koleksiyon

Yaklaşık bin 500 eserin yer aldığı kütüphane koleksiyonunda; medeniyet tarihi, arkeoloji, tarih ve kültürel miras alanlarında yayımlanmış değerli kaynaklar okuyucularla buluşacak. Özellikle akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve tarih meraklıları için önemli bir başvuru merkezi olacak kütüphane, bilgiye erişimi kolaylaştırırken bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak.

Kütüphaneden Öte Bir Yaşam Alanı

Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi, yalnızca sessiz bir okuma mekanı olarak hizmet vermeyecek. Bünyesinde yer alan konferans salonunda, Hisar Arkeopark'ın ruhuna uygun söyleşiler, konferanslar, paneller ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Osmangazi Belediyesi'nin tarih ve eğitime verdiği önemin somut bir göstergesi olan bu özel proje, bilgiye erişimi destekleyen yapısıyla Bursa'ya kalıcı bir katkı sunacak.

Açılışın İlk Konuğu 'Ersin Tatar'

Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi ve Konferans Salonu, açılış programının ardından ilk önemli etkinliğine ev sahipliği yapacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Ortadoğu, AB ve Ortasında Kıbrıs Sorunu' başlıklı konferansıyla Bursalılarla bir araya gelecek.

Konferansta; bölgesel gelişmeler, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz politikaları ve Kıbrıs meselesinin güncel boyutları ele alınırken, Ersin Tatar da Kıbrıs Türk halkının bakış açısını ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşacak.