İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet filosundaki 100 elektrikli araç sayesinde yaklaşık 25 milyon lira yakıt tasarrufu sağladı. 7,5 milyon kilometre yol kat eden çevreci filo, 950 bin ton karbon salımının önüne geçti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, iklim kriziyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği çevreci ulaşım yatırımlarının sonuçları rakamlara da yansıyor. Belediye hizmetlerinde kullanılan 100 elektrikli araç, bugüne kadar toplam 7 milyon 500 bin kilometre yol yaparak hem kamu bütçesinde önemli tasarruf sağladı hem de karbon salımını azaltarak çevrenin korunmasına katkı sundu. Elektrikli araç filosunun bugüne kadar verdiği hizmetlerin sonucunda enerji maliyeti 5 milyon 103 bin lira olarak gerçekleşti. Aynı mesafenin benzinli veya dizel araçlarla kat edilmesi durumunda oluşacak yakıt maliyetinin yaklaşık 30 milyon liraya ulaştığı hesaplandı. Böylece belediye, elektrikli araç kullanımı sayesinde yaklaşık 25 milyon liralık yakıt tasarrufu elde etti.

Yakıt giderleri beşte bire indi

Elektrikli araçlar yalnızca çevreye değil, belediye bütçesine de önemli katkı sundu. Yapılan hesaplamalara göre elektrikli araçların enerji maliyeti, fosil yakıtlı araçların yakıt giderlerine göre yaklaşık 5,5 kat daha düşük gerçekleşti. Akaryakıt tüketiminin azalmasıyla birlikte kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanırken, çevreci teknolojilere yapılan yatırımın ekonomik karşılığı da net biçimde ortaya çıktı.

950 bin ton karbon salımı engellendi

Elektrikli araç filosunun en önemli kazanımlarından biri de çevresel etkisi oldu. Belediye verilerine göre elektrikli araçların kullanımı sayesinde bugüne kadar 950 bin ton karbon salımının önüne geçildi. Fosil yakıt kullanımının azaltılmasıyla sera gazı emisyonları düşerken, hava kalitesinin korunmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli katkı sağlandı. Çevreci ulaşım yatırımlarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda örnek uygulamalarını büyütmeye devam ediyor.

Sürdürülebilir ulaşım yatırımları büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, elektrikli araç filosunun büyümesine paralel olarak Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Elektrikli Araç Bakım Atölyesini hizmete aldı. Elektrikli araç teknolojilerine yönelik teknik altyapısını da güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bakım atölyesiyle uzman personel yetiştirmeyi ve çevreci araç filosunu daha etkin yönetmeyi hedefliyor.