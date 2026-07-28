Çocuklar ve gençler için modern, uygulamalı ve sürdürülebilir bir eğitim modeli sunan Kocaeli İzmit Belediyesi Robotik Kodlama ve Yazılım Evi'nde çocuklara yönelik eğitim çalışmaları başladı

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Fatih Mahallesi Göktürk Caddesi'nde hizmete açılan Robotik Kodlama ve Yazılım Evi'nde, çocuklar robotik kodlamanın temellerini küçük yaşta öğrenerek geleceğe hazırlanıyor. Merkezde verilen uygulamalı eğitimlerle çocukların teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, üretken ve yenilikçi bireyler olarak geleceğe hazırlanmaları amaçlanıyor.

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMLERİNDE İLK DERS HEYECANI

İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir, eğitimlerin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Robotik Kodlama ve Yazılım Evimizde, Halk Eğitim Müdürlüğü e-Yaygın Sistemi'ne entegrasyon süreci tamamlandı ve eğitimlerimiz başladı. Bugün eğitimimizden faydalanan ilk öğrencilerimizleyiz' dedi.

9-12 YAŞ GRUBUNA 42 SAATLİK EĞİTİM

Robotik Kodlama ve Yazılım Evi Eğitim Koordinatörü Veysel Arif Yüksel, 'Şu anda merkezimizde 9-12 yaş gruplarına yönelik 42 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı Robotik Kodlama Programı'na başladık. Sabah ve öğlen olmak üzere iki grup şeklinde eğitim verilecek. Pazartesi ve Çarşamba günleri sabah birinci grubumuz, öğleden sonra ikinci grubumuz; Salı ve Perşembe günleri sabah üçüncü grubumuz, öğleden sonra ise dördüncü grubumuz merkezimizdeki eğitim faaliyetlerinden faydalanacak.

ÇOCUKLAR ROBOTİK KODLAMAYI UYGULAYARAK ÖĞRENİYOR

Eğitimlerde çocuklar, blok tabanlı programlama sistemleri ve robot sistemleri ile geleceklerine katkı sağlayacaklar. Eğitimden yararlanmak isteyen velilerimiz https://robotikkodlama.izmit.bel.tr/ sitesinden başvuru yapabilir' ifadelerini kullandı.

EL BECERİLERİ VE FARKLI BAKIŞ AÇILARI GELİŞİYOR

Robotik Kodlama Öğretmeni İrem Bahar Koç ise '9-12 yaş arası öğrencilerle birlikte lego çalışmaları yapıyoruz. Birbirimizin bakış açısını ve el becerilerini geliştiriyoruz. Böylece ileriki seviyeler için robotik kodlamanın temelini atıyoruz' diye konuştu.