Konya'nın Seydişehir ilçesinde Prehistorik dönemden günüme dair bir çok döneme ait bulguların rastlandığı Gökhöyük Arkeolojik kazı alanında geleceğe ışık tutacak bulgulara rastlandı.

KONYA (İGFA) - Yapılan Arkeolojik kazı ile igili açıklama yapan Doç. Dr. Ramazan Gündüz 'Gökhüyük Kazı alanında 178 mezar inceledik .En erken bulunan kemik kalıntılarında Tubitak Kargon testi sonucunda ulaşılan bilgilere göre 35-40yaşlı genç erkek cesedinde (MS 1076-1156)yıllarına ait.

Belki de Seyid Harun Veli tarafından İlahi bir emirle MS 1305-1310 tarihinde kurulan Seydişehir 'de daha önceden de islami bir yaşantının olduğu mezarlıkların İslami şartlara uygun kıbleye dönük olduğunu söyleye biliriz

Dağ Keçisi Kabartmalı Ritüel Kabı'nın Benzerine Şimdiye Kadar Rastlanmadı

Arkeolojik Gökhüyük Kazısı Başkanı Doç. Dr. Ramazan Gündüz' MÖ 2900-3200 yıllarına ait insan yüzü ,hayat ağacı ,dağ keçisi kabartmalı bir ritüel kabına kazı çalışmaları esnasında rastlandığını bunun benzerinin başka kazılarda bulunmadığını. Gökhöyük Kazı alanının çok farklı dönemleri ait yaşam belirtilerine rastlandığını belirtti.

Gökhüyük Arkeolojik Kazı Geleceğe Miras Projesi kapsamına alındı.

2020 yılında Doç. Dr. Ramazan Gündüz başkanlığında bir bilim heyeti ile yüzey araştırması başlamıştır. Yüzey araştırmasından elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapılan bilimsel kazı çalışma başvurusu kapsamında 2023 yılında Gökhöyük'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Selçuk Üniversitesi adına Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Gündüz başkanlığında sistematik kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Geleceğe Miras Projesi kapsamına alındı.

Kazı Bölge İle İlgili Bir Çok Bilinmeze Işık Tutacak

Yaptığı açıklamada Doç Dr Gündüz 'Gökhüyük Arkeolojik Kazısında elde edilen sonuçlar yakın tarihimize ışık tutmakta birlikte devam eden kazılarda açığa çıkan eserler günümüzden yaklaşık 9 bin yıl öncesine ışık tutmaktadır. Höyükte var olan bu kültürel birikintiye ait yaşam izlerinin aynı alan içinde gözlemlenebiliyor olması Gökhöyük'ü bölgedeki diğer yerleşim yerlerine kıyasla bir adım öne çıkarmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir, bölgede (Konya Çevresinde) bilinen arkeolojik kazısı yapılan veya yapılmakta olan bir höyüğe veya bir prehistorik dönem yerleşim yerini ziyaret ettiğinizde yalnızca Neolitik ve Kalkolitik dönem veya Tunç Çağı gibi yalnız bir dönem hakkında bilgi alınabiliyor olmasına karşın, Gökhöyük'ün sahip olduğu 7 bin yıllık kültürel birikim ziyaretçiye Neolitik, kalkolitik, Tunç ve Demir çağları hakkında bilgiler sunmakta bu dönemlerin yaşam gelenekleri, teknolojileri ve kültürleri hakkında bilgi vermektedir. Genel bir ifade ile burada ki çalışmalar Seydişehir'in tarihini binlerce yıl geriye taşımaktadır. Gökhöyük konumu gereği Akdeniz bölgesinden Toroslar ile Konya Ovası üzerinden Batı ve kuzey Anadolu arasındaki kültürel geçişi anlamamızı da büyük olanak sağlamaktadır. Bu özellikler Gökhöyük yerleşmesini ilerleyen yıllarda bir spot lambası gibi bölgenin geçmişine ışık tutan önemli bir turizm noktası, gezi alanı, yeni bir buluşma noktası haline getirecektir.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu Kazı Çalışmalarının Destekçisi Olacağız

2020 Yılından itibaren Gökhüyük Mahallesinin kazı alanında kazı başkanımız Doç Dr Ramazan Gündüz beyin destekleri ile sürüyor. Bizde yerinde görmek için buraya geldik. Gördük ki çok büyük yol kendilerine çalışmalarda .Kendilerine teşekkür ediyoruz.' dedi