Düzce Belediyesince hayata geçirilen 'Hareket Camide' projesi kapsamında, Dereli Tütüncü Mahallesi Merkez Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencileri sportif etkinliklerde bir araya geldi.

Gamze Kır / HaberÖzel TV

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen ve üçüncü haftasına giren proje kapsamında, yaz Kur'an kursuna devam eden çocuk ve gençler için çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

Dereli Tütüncü Mahallesi Merkez Cami meydanında oluşturulan spor parkurlarında öğrenciler voleybol, badminton ve ok atma gibi branşlarda etkinliklere katılarak hem spor yaptı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliklerin ardından öğrencilere poğaça ve meyve suyu ikram edildi.

Düzce Belediyesi yetkilileri, çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerini amaçlayan 'Hareket Camide' projesinin, planlanan program doğrultusunda yaz boyunca farklı camilerde devam edeceğini bildirdi.