İzmirli sağır çift, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işaret dili çevirmeninin desteği ile bir ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşayan sağır Ayşe ve Yasin Yasa çifti, nikâhlarının eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz işaret dili çevirmenliği hizmetinden yararlandı. Evlilik akdinin gerçekleşebilmesi için nikâh sırasında işaret dili çevirmeninin de bulunması gerektiğini öğrenen çift, tercüman arayışına başladı. Ailelerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı işaret dili çevirmenlerine ulaşmasının ardından ücretsiz hizmet için başvuru yapıldı. Nikâh gününde Kiraz Belediyesi Düğün Salonu'nda bulunan Türk İşaret Dili Çevirmeni Zeki Can Yunar, nikâh memuru ve çiftin konuşmalarını birebir tercüme etti. Ücretsiz hizmetten faydalanan çift İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken, çevirmen Yunar da meslek hayatında ilk kez bir çiftin mutluluğuna işaret diliyle destek verdiğini söyledi.

'Aksi takdirde nikâh akdi sağlanamaz'

Türk İşaret Dili Çevirmeni Zeki Can Yunar, Ayşe ve Yasin çiftinin nikâh işlemleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi tercümanı olarak nikâh salonunda bulunduğunu belirterek 'Çiftimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak bu hizmetten ücretsiz şekilde yararlandı. Sağır yurttaşların nikâh işlemlerinde diplomalı işaret dili tercümanı gerekir. Aksi takdirde nikâh akdi sağlanamaz. Ben de meslek hayatımda ilk kez bir nikâh sırasında tercümanlık yapmış oldum. Bugüne dek hastane ve banka işlemi gibi birçok konuda tercümanlık desteği verdim ama bir çiftin mutluluğuna işaret dili ile şahit olmak ilk defa nasip oldu' diye konuştu.

'Çevirmen olmasaydı nikâh işlemi gerçekleşemezdi'

Ücretsiz tercüman desteği için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşan damat Yasin Yasa'nın kuzeni Emel Yasa ise 'Gençler birbirlerini sevdiler ve evlenme kararı aldılar. Nikâh işlemi için de bir çevirmene gerek vardı. Nikâh sırasında tercüman bulmak için epey araştırma yaptık. Ulaştığımız tercümanlar da yüksek ücret talep etti. Böyle bir hizmeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığını duyunca başvurduk. Sağ olsunlar, bize yardım ettiler. Çok teşekkür ederiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir hizmet vermesi çok iyi oldu. Eğer çevirmen olmasaydı nikâh işlemi gerçekleşemezdi' ifadelerini kullandı.

Sessiz Destek Çözüm Merkezi

İzmir'de yaşayan sağır ve işitme engelli yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi veya https://www.bizizmir.com/ üzerinden 'Engelsiz Çağrı Merkezi' sekmesine tıklayarak hizmete kolayca ulaşabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Türk İşaret Dili çevirmenleri aracılığıyla görüntülü görüşme yapılarak sorunlar, talepler ve ihtiyaçlar doğrudan Türk İşaret Dili ile aktarılabiliyor. Görüntülü destek hizmeti kapsamında; belediye hizmetleri, kamu kurumlarıyla iletişim, yönlendirme, danışmanlık ve İzmir'de karşılaşılan birçok konuda Türk İşaret Dili desteği sunuluyor.