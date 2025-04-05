Türkiye otomotiv pazarının en dinamik markası PEUGEOT, kullanıcıların güvenini satış rakamlarına yansıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda mart ayını 11 bin 177 adetlik toplam satışla geride bırakan marka, Türkiye’de tarihinin en yüksek aylık satış hacmine ulaştı. Bu satış rakamıyla Türkiye pazarında geçtiğimiz ay toplam pazarda ikinci sıraya kadar yükselen marka, hafif ticari araç pazarında da podyumda yer aldı.

Mart ayı satış performansıyla Türkiye’nin, PEUGEOT global satışları içerisinde 4’üncü sıraya yükseldiğini söyleyen PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, “Marka olarak SUV pazarında liderliğimizi güçlendirerek sürdürdük. Mart ayında B-SUV pazarında satılan her 4 araçtan biri PEUGEOT 2008 oldu. 3008, 408 ve 5008 modellerimizin güçlü satış performansı da eklendiğinde, Türkiye SUV segmentinin açık ara lideri konumundayız. Elektrikli araç pazarında da gücümüzü artırıyoruz. Mart ayında binek elektrikli araç pazarında ilk 5’teyiz. Hatta E-208 modelimiz, ilk çeyrek sonunda B-hatchback segmentinde ulaştığı yüzde 67’lik pazar payıyla lider, E-2008 ise B-SUV segmentinde 3’üncü sırada. Elektrikli modellerimizdeki ivme, önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Marka olarak güçlü olduğumuz bir diğer alan ise hafif ticari araç. Kompakt van modelimiz PEUGEOT Rifter, hem mart ayında hem de ilk çeyrekte segmentinin lideri konumunda. Aynı zamanda PEUGEOT Rifter mart ayı hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen model oldu. Marka olarak gerçekleştirdiğimiz güçlü performansı yıl sonuna kadar korumaya, yeni ve yenilikçi modellerimizi daha fazla kullanıcıyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.