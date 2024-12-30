Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dünya kamuoyuna uyarıda bulunarak, “MHP, AK Parti, CHP ve DEM Parti yönetimleri, iki terör örgütüyle ortaklaşa çözümde birleşiyorlar. Uyarıyoruz! PKK ile el ele ABD-İsrail projesinde görev alırsınız!” dedi. Ulusal TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Perinçek’in tarihi çağrısı aynı zamanda Aydınlık gazetesinin manşetinde de 15 maddelik bir bildiri halinde yer aldı.

PERİNÇEK’TEN TARİHİ BİLDİRİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ‘Öcalan açılımı’ son olarak teröristbaşı ile DEM yetkililerin görüşmesi ile devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal Ana Haber yayınında tarihi uyarıda bulundu. Perinçek, burada partisinin son gelişmeler üzerine oy birliğiyle aldığı Merkez Yönetim Kurulu kararını açıkladı. Perinçek'in 15 maddelik bildirisi Aydınlık gazetesinde tam sayfa yer aldı.

Perinçek, “Uyarıyoruz! PKK ile el ele ABD-İsrail projesinde görev alırsınız! MHP, AK Parti, CHP ve DEM Parti yönetimleri, iki terör örgütüyle ortaklaşa çözümde birleşiyorlar. Türkiye’ye dayatılan gündem: ABD ve İsrail güdümlü HTŞ ve PKK ile birlikte “Kürt sorununa kalıcı çözüm” getirmektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti bu projeyi kesinlikle bozguna uğratacaktır. Dünya, bölge ve Türkiye koşulları elverişlidir” dedi.

“ABD VE İSRAİL’İN SİLAHLANDIRDIĞI PKK, SİLAH BIRAKAMAZ”

Kürt sorunu denen sorun, Suriye’nin bölünmesinden sonra ABD-İsrail sorununa dönüştüğünün altını çizen Perinçek, “ABD ve İsrail’in silahlandırdığı PKK, silah bırakamaz. Çünkü ipleri efendilerinin elindedir. PKK’ya ancak Türk Ordusunun ve Polisinin gücüyle silah bıraktırılır. PKK’nın çağrılarla silah bırakacağı hayallerinin yayılması, Türkiye’nin birliğini ve direncini zaafa uğratmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLETİ KESİNLİKLE TESLİM OLMAYACAKTIR”

Perinçek, bu ortamda Türkiye’ye yeni bir devlet düzeni dayatıldığını vurgularken, “Yeni Anayasa tartışmaları da bu anlamda değer kazanıyor. ABD ve İsrail’in Suriye’yi bölerek dayattığı “Kalıcı Çözüm” sürecine Devlet Bahçeli teslim olmanın ötesinde Abdullah Öcalan ile başrolleri paylaşıyor. CHP yönetimi Atlantik dayatmasının güvenilir aktörü konumundadır. AK PARTİ yönetimi ise, Özgür Özelleştiriliyor. ABD ve İsrail Projesine Türkiye’nin millî devleti ve yaptırım güçleri, Türk milleti kesinlikle teslim olmayacaktır.” şeklinde konuştu.

NELER OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelsin, terörü lağvettiğini açıklasın’ çağrısı ile ‘Öcalan açılımı’ başlamıştı. Daha sonra açılım Bahçeli’nin DEM ile Öcalan İmralı’da görüşsün çağrısı ile farklı bir ivme kazanmıştı. Adalet Bakanlığı’na DEM Parti’nin İmralı ziyareti başvurusu geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.” ifadelerine yer verildi.